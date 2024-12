Notizie del mattino (04.12.2024)

I mercati sudcoreani crollano dopo la dichiarazione di legge marziale di breve durata del presidente Yoon Suk-Yeol, scatenando una crisi politica. Il KOSPI è sceso di oltre il 2% mentre i partiti di opposizione preparano un disegno di legge per l'impeachment. Il won si è stabilizzato dopo aver toccato il minimo di due anni, con un possibile intervento delle autorità.

Mercati asiatici generalmente in calo a causa delle turbolenze politiche in Corea del Sud. Il Nikkei perde lo 0,4%, il CSI 300 cala dello 0,3%. Il SET thailandese va controcorrente, guadagnando l'1,3% grazie alle speranze di un taglio dei tassi. Le azioni australiane scendono dello 0,5% dopo dati del PIL deludenti.

L'economia australiana è cresciuta meno del previsto nel terzo trimestre, registrando uno 0,8% su base annua contro una previsione dell'1,1%. L'AUD/USD scende di oltre l'1%, toccando il minimo di quattro mesi, poiché i mercati prevedono tagli anticipati ai tassi da parte della Reserve Bank of Australia (RBA).

ANZ e Westpac prevedono che la RBA inizierà i tagli ai tassi da maggio 2025, mentre Capital Economics prevede l'inizio del ciclo di allentamento nel secondo trimestre.

Il PMI dei servizi in Cina indica una crescita in rallentamento a novembre, scendendo a 51,5 da 52,0. Le azioni delle aziende cinesi di chipmaking registrano un forte rialzo dopo che il governo ha raccomandato di evitare l'acquisto di chip di fabbricazione statunitense.

Le azioni delle aziende cinesi di chipmaking registrano un forte rialzo dopo che il governo ha raccomandato di evitare l'acquisto di chip di fabbricazione statunitense. L'IPC della Thailandia è aumentato dello 0,95% su base annua a novembre, sotto la previsione dell'1,1% e al di sotto dell'obiettivo della banca centrale. Il Ministro delle Finanze segnala un possibile taglio dei tassi in un contesto di bassa inflazione.

Il Ministro delle Finanze segnala un possibile taglio dei tassi in un contesto di bassa inflazione. Il PMI dei servizi in India resta robusto a 58,4 a novembre, nonostante i prezzi ai massimi da un decennio. Segnalato un ritmo record di assunzioni e un solido ottimismo imprenditoriale.

Segnalato un ritmo record di assunzioni e un solido ottimismo imprenditoriale. I mercati attendono il discorso del presidente della Fed Powell per indicazioni sulla politica dei tassi. L'indice del dollaro statunitense guadagna lo 0,1% per la terza sessione consecutiva.

L'indice del dollaro statunitense guadagna lo 0,1% per la terza sessione consecutiva. L'oro registra un leggero aumento a 2.646 dollari, spinto dalle tensioni in Corea del Sud e dalle preoccupazioni per il conflitto tra Israele ed Hezbollah. I futures sul rame calano dello 0,3%, attestandosi a 9.096 dollari per tonnellata.

I futures sul rame calano dello 0,3%, attestandosi a 9.096 dollari per tonnellata. Le azioni legate alle terre rare in forte rialzo dopo che la Cina ha vietato l'esportazione di composti di gallio e germanio verso gli Stati Uniti. In Australia, Lynas guadagna il 6% e Iluka Resources sale del 4%.

In Australia, Lynas guadagna il 6% e Iluka Resources sale del 4%. Il ministero delle finanze sudcoreano promette supporto illimitato di liquidità per stabilizzare i mercati. La Bank of Korea annuncia operazioni speciali di pronti contro termine e politiche più flessibili sui collaterali.

La Bank of Korea annuncia operazioni speciali di pronti contro termine e politiche più flessibili sui collaterali. Eventi chiave in arrivo: discorso del presidente della Fed Powell, dati PMI per Francia, Germania, Regno Unito ed Eurozona, voto di sfiducia in Francia.

