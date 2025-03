Notizie del mattino (05.03.2025)

I mercati della regione Asia-Pacifico stanno rimbalzando, sostenuti dall'assenza di ulteriori annunci estremi e inaspettati durante la conferenza di Donald Trump della scorsa notte. I guadagni sono anche trainati dalla dichiarazione del Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, secondo cui l'amministrazione Trump potrebbe revocare alcuni dazi.

In risposta alla dichiarazione di Lutnick, gli indici statunitensi sono riusciti a recuperare prima della chiusura della sessione cash.

Nel frattempo, le azioni in Cina e a Hong Kong stanno beneficiando ulteriormente degli obiettivi di crescita economica annunciati durante il raduno annuale del parlamento cinese.

L'indice CH50cash è in rialzo dello 0,75%, CHN.cash sta guadagnando il 2,00% e l'indice JP225 è in crescita dello 0,60%, raggiungendo i 37.400 punti. L'indice SG20cash di Singapore è in aumento dello 0,24%, mentre l'AU200cash australiano è l'unico in calo, perdendo lo 0,65%.

I contratti futures sugli indici europei indicano un'apertura positiva per la sessione cash. L'indice DAX tedesco guadagna lo 0,44%, mantenendosi intorno ai 22.800 punti, mentre l'UK100 è in rialzo dello 0,18% e l'indice europeo EU50 sta salendo dello 0,50%.

Questa settimana segna l'inizio del Congresso Nazionale del Popolo (NPC – l'assemblea parlamentare annuale della Cina), che si svolgerà fino all'11 marzo. La sessione di quest'anno ha introdotto una serie di misure economiche e di bilancio cruciali per la politica economica del paese nel 2025. I principali obiettivi macroeconomici includono:

L'obiettivo di crescita del PIL della Cina per il 2025 rimane "intorno al 5%".

Il tasso di disoccupazione urbana è fissato a circa il 5,5%.

L'obiettivo di inflazione CPI è intorno al 2%, in calo rispetto all'attuale 3%.

Il deficit di bilancio per il 2025 è fissato al 4% del PIL.

La Cina adotterà una politica fiscale più proattiva e continuerà a implementare una politica monetaria adeguatamente espansiva.

Trump ha annunciato l'abrogazione del Chips Act, che sosteneva la produzione nazionale di semiconduttori.

Ha ribadito l'introduzione di dazi del 25% su alluminio, rame e acciaio.

Il Vice Governatore della Bank of Japan (BOJ), Shinichi Uchida, ha confermato la posizione restrittiva della BOJ in materia di politica monetaria durante il suo intervento. La Bank of Japan intende continuare ad aumentare i tassi di interesse se le previsioni economiche si concretizzeranno.

L'indice PMI dei servizi della Cina è salito a 51,4 a febbraio, superando le aspettative di 50,8 e in crescita rispetto al precedente 51,0. La crescita delle nuove attività commerciali è stata moderata, mentre gli ordini per l'export hanno raggiunto il massimo di tre mesi, alimentando l'ottimismo nel settore dei servizi.

Il Vice Governatore della Reserve Bank of Australia (RBA), Hauser, è intervenuto pubblicamente oggi, evidenziando i rischi e le incertezze legati alla guerra commerciale. La Reserve Bank of Australia prevede un percorso molto lento per i tagli dei tassi di interesse. I fattori di rischio includono il rallentamento della crescita globale e l'impatto dei dazi sull'inflazione CPI australiana.

È stato inoltre pubblicato il rapporto sul PIL australiano. L'economia del paese è cresciuta dello 0,6% trimestre su trimestre nel quarto trimestre del 2024 e dell'1,3% anno su anno. Il ritmo di crescita economica è chiaramente aumentato verso la fine del 2024.

Donald Trump ha tenuto il discorso sullo stato dell'Unione davanti a una sessione congiunta del Congresso.

Trump ha annunciato una detrazione fiscale per gli interessi sui prestiti auto, specificando che si applicherà solo ai veicoli prodotti negli Stati Uniti.

Trump ha confermato che i dazi reciproci entreranno in vigore il 2 aprile e ha riconosciuto che i nuovi dazi provocheranno perturbazioni economiche, sottolineando la necessità di un periodo di adattamento.

