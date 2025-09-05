Notizie del mattino (05.09.2025)

Wall Street ha chiuso la sessione in rialzo: l’S&P 500 e il Dow Jones sono aumentati entrambi dello 0,8%, raggiungendo nuovi massimi storici; il Nasdaq è salito dell’1% e il Russell 2000 dell’1,3%. L’ottimismo è stato sostenuto dalle aspettative di tagli dei tassi d’interesse da parte della Fed.

Il sentiment è stato rafforzato da dati più deboli sul mercato del lavoro negli USA: il report ADP ha mostrato una crescita occupazionale inferiore. Gli investitori attendono ora il report ufficiale del BLS, che potrebbe confermare la necessità di ridurre i tassi.

I rendimenti dei titoli di Stato USA sono scesi ai minimi da quattro mesi, aumentando l’attrattiva delle azioni. L’oro è rimasto vicino ai livelli record, mentre i prezzi del petrolio sono calati in attesa della riunione dell’OPEC+.

In Giappone, i dati macroeconomici hanno sorpreso positivamente: i salari sono aumentati del 3% su base annua e la spesa delle famiglie del 2,2% su base annua.

Tra le società in rialzo a Wall Street si è distinta American Eagle, le cui azioni sono balzate del 38% grazie a una forte previsione di vendite. T. Rowe Price ha guadagnato (+5,8%) dopo l’annuncio di una partnership con Goldman Sachs.

Broadcom ha superato le aspettative nel terzo trimestre 2025: i ricavi sono aumentati del 22% su base annua a 16 miliardi di dollari, l’utile per azione si è attestato a 1,69 dollari rispetto alla previsione di 1,66, e il segmento AI è cresciuto del 63% a 5,2 miliardi di dollari, con una previsione di 6,2 miliardi nel trimestre successivo; l’azienda ha inoltre annunciato un nuovo contratto AI da 10 miliardi di dollari con OpenAI e ha alzato le previsioni per il quarto trimestre a 17,4 miliardi di dollari, con un conseguente aumento del prezzo delle azioni del 3–4,6% nelle contrattazioni after-hours.

Il mercato delle criptovalute mostra segnali di cautela: Bitcoin oscilla intorno ai 110.000 USD e gli investitori acquistano sui ribassi, sebbene gli analisti avvertano che una chiusura sopra i 112.000 USD sia cruciale per evitare cali più profondi. Inoltre, l’aumento dell’hashrate della rete Bitcoin indica stabilità tecnologica, ma storicamente la volatilità di settembre può destare preoccupazioni.

L’oro sta vivendo una correzione dopo i livelli record: gli investitori stanno prendendo profitti, in attesa di segnali più chiari sulla direzione della politica monetaria della Fed, portando a un temporaneo ritracciamento del prezzo del metallo.

