Notizie del mattino (05.12.2024)

Gli indici di Wall Street hanno chiuso la sessione di ieri con nuovi massimi storici. Il Nasdaq100 è salito di oltre l'1,2%, mentre l'S&P 500 ha guadagnato lo 0,6%. Le azioni di Salesforce sono aumentate di oltre il 10%, grazie al miglioramento delle previsioni dell'azienda e ai commenti positivi sul suo assistente AI, Agentforce.

Jerome Powell della Fed ha indicato che l'economia statunitense è in buona forma e che la Federal Reserve può permettersi di allentare la politica monetaria in modo più conservativo, rallentando il ritmo dei tagli.

Il dollaro statunitense ha perso leggermente terreno, con l'EURUSD in aumento dello 0,15% a 1,0526; i rendimenti dei titoli decennali sono rimasti al 4,19% ieri. Secondo il Beige Book della Fed, l'attività economica negli Stati Uniti è cresciuta leggermente nella maggior parte dei distretti della Fed, mentre i prezzi sono aumentati solo a un ritmo modesto.

Le materie prime energetiche sono rimaste stabili; il petrolio ha registrato una lieve perdita. Anche nel mercato dei metalli preziosi si è osservata poca volatilità in mattinata, con l'oro stabile. Tra le materie prime agricole, i futures su soia e grano sono in aumento.

Il Bitcoin è salito del 3,5%, superando la resistenza psicologica di 100.000 dollari e raggiungendo un nuovo massimo storico vicino a 103.500 dollari. Donald Trump ha nominato Paul Atkins, legato al settore blockchain e indirettamente alle criptovalute, come nuovo presidente della SEC.

Il tasso di disoccupazione svizzero si è attestato al 2,6% rispetto al 2,7% previsto e al 2,6% precedente, dato destagionalizzato. Il saldo commerciale dell'Australia in ottobre è stato molto superiore alle aspettative: 5,95 miliardi di AUD contro i 4,55 miliardi previsti e i 4,61 miliardi precedenti. Le vendite al dettaglio di Singapore sono aumentate del 2,2% a novembre, rispetto al 2,4% previsto e al 2,4% precedente.

I sentimenti nella sessione asiatica sono per lo più deboli, con l'Hang Seng cinese in calo di quasi l'1%. Il Nikkei giapponese ha guadagnato solo lo 0,3% nonostante la solida crescita del Nasdaq statunitense. L'indice KOSPI sudcoreano perde oggi quasi lo 0,9%. Il Ministero degli Esteri cinese ha deciso di imporre sanzioni a 13 aziende e dirigenti militari statunitensi, in vigore dal 5 dicembre.

Oggi, l'attenzione degli investitori macroeconomici sarà concentrata sui dati dell'industria tedesca (7:00 GMT), sulle vendite al dettaglio dell'Eurozona (10:00 GMT), sulle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti (13:30 GMT) e sul rapporto Challenger sulle dinamiche dei licenziamenti nell'economia statunitense (12:30 GMT). Il mercato petrolifero attende la riunione dell'OPEC+ (23:30 GMT).

