Notizie del mattino (06.02.2025)

Gli indici della regione Asia-Pacifico stanno per lo più scambiando in un clima positivo. L'indice CH50cash guadagna lo 0,71%, l'indice JP225 è in rialzo dello 0,35% a 39.000 punti. L'indice SG20cash di Singapore sale dello 0,04%, mentre l'indice AU200cash australiano guadagna lo 0,55%.

I futures sugli indici europei indicano un'apertura in rialzo della sessione cash. L'indice tedesco DAX guadagna lo 0,17% e rimane sopra i 21.700 punti, il britannico UK100 è in aumento dello 0,23% e l'indice europeo EU50 guadagna lo 0,14%.

L'evento chiave della giornata è la decisione della Banca d'Inghilterra sui tassi di interesse. Le aspettative indicano un taglio di 25 punti base al 4,50%.

Nella prima parte della giornata, la valuta più forte tra le valute del G10 rimane lo yen giapponese. Anche il dollaro USA è forte, parzialmente rimbalzando dopo il forte calo di ieri. La coppia USDJPY è in calo dello 0,09% oggi a 152,4200. Nel frattempo, la valuta più debole è il dollaro neozelandese.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, visiterà Panama ad aprile, ha dichiarato martedì il suo omologo panamense, con entrambi i funzionari che pianificano di collaborare su strategie per combattere l'immigrazione illegale e il traffico di droga.

L'Autorità del Canale di Panama ha smentito mercoledì le affermazioni del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti secondo cui le navi governative statunitensi sarebbero state autorizzate a transitare nel canale senza pagare tasse. Questa dichiarazione potrebbe aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Panama, dopo la minaccia dell'ex presidente Donald Trump di prendere il controllo del canale.

Naoki Tamura della Banca del Giappone (BOJ) ha dichiarato che al momento è difficile determinare il tasso terminale, sottolineando che il tasso neutrale non deve necessariamente essere dell'1%. Tamura ha anche spiegato che non esiste un ritmo fisso per gli aumenti dei tassi di interesse. Nonostante i suoi precedenti commenti sull'aumento dei tassi fino all'1% entro la fine dell'anno fiscale, ora sta segnalando maggiore flessibilità.

Il vicepresidente della Federal Reserve statunitense, Philip Jefferson, ha affermato mercoledì di essere soddisfatto di mantenere il tasso di interesse della banca centrale al livello attuale. Jefferson ritiene che, anche con un taglio dei tassi di 100 punti base nella seconda metà del 2024, la politica della Fed rimanga restrittiva e continui a esercitare pressione sulla riduzione dell'inflazione.

L'oro rimane su livelli record, guadagnando lo 0,10% oggi a 2.870 USD per oncia. L'argento registra guadagni ancora maggiori, salendo dello 0,15% a 32,30 USD.

Nel mercato delle criptovalute si osserva un leggero rimbalzo dopo i cali della tarda giornata di ieri. Il calo di Bitcoin di ieri non è stato innescato da un singolo fattore ed è avvenuto in un contesto di guadagni a Wall Street. Questa divergenza di sentiment ieri è probabilmente la ragione del recupero di oggi.

Bitcoin è in rialzo dell'1,60% a 98.100 USD, Ethereum guadagna l'1,86% a 2.840 USD e la capitalizzazione di mercato totale degli altri altcoin è in aumento del 2,10% a 890 miliardi di USD.

