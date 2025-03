Notizie del mattino (06.03.2025)

Wall Street ha chiuso la sessione di ieri in tono positivo. L'indice Nasdaq ha registrato guadagni di quasi l'1,5%, mentre l'S&P500 ha aggiunto l'1,12% e il Russell 2000 l'1,02%.

Anche in Asia, il mercato più ampio ha risentito di una maggiore pressione all'acquisto. L'Hang Seng ha avuto una giornata molto positiva, segnando guadagni di quasi il 2,7%, mentre il Nikkei 225 giapponese ha aggiunto poco più dell'1%.

I guadagni sul mercato cinese sono principalmente una reazione all'introduzione del modello di intelligenza artificiale Manus, che secondo quanto riportato dal Shanghai Securities News dovrebbe superare i modelli di OpenAI in termini di prestazioni.

Considerando il buon sentiment negli Stati Uniti e in Asia, anche i contratti futures indicano un'apertura in rialzo nella sessione odierna dei mercati europei. Il contratto basato sul DAX tedesco aggiunge lo 0,13%, mentre quello legato al CAC40 francese aumenta dello 0,15%.

Goldman Sachs ha aumentato le previsioni di crescita dell'Eurozona per il 2025 di 0,1 punti percentuali, portandole allo 0,8%, citando un aumento delle spese militari e infrastrutturali, in particolare in Germania. La banca prevede che la Banca Centrale Europea manterrà il taglio dei tassi a luglio, rispetto alla precedente previsione di una riduzione di 25 punti base.

L'ex capo economista della BoJ afferma che il tasso d'interesse della Banca del Giappone potrebbe salire al 2%. Il prossimo aumento è probabile a luglio.

Il Canada è pronto ad allentare le ritorsioni tariffarie se Trump ridurrà alcune delle sue tariffe. Ieri è emersa la notizia che l'amministrazione Trump stava considerando esenzioni tariffarie per Canada e Messico. Questa notizia ha sostenuto il generale sentiment di "rischio on" del mercato e ha fermato i guadagni del NATGAS (dato il minor rischio di tariffe fisse sull'energia dal Canada agli Stati Uniti).

Un taglio dei tassi di 25 punti base è ampiamente atteso nella riunione odierna della Banca Centrale Europea, con molta attenzione ora rivolta alle indicazioni per i prossimi mesi. L'EUR/USD è salito leggermente questa mattina verso 1,0820 per poi ripiegare appena sotto 1,0800.

Il petrolio si sta riprendendo dai recenti forti cali. Il WTI è tornato sopra i 66,50 dollari al barile dopo aver toccato ieri i livelli più bassi da maggio 2023.

Bitcoin e altre criptovalute stanno riguadagnando terreno oggi. BTC è in rialzo del 2,3%, mentre Ethereum guadagna il 3,35%.

Una heatmap mostra la volatilità nel mercato valutario di oggi. Fonte: xStation.

