Notizie del mattino (06.10.2025)

Nella prima parte della giornata, l’attenzione degli investitori nella regione Asia-Pacifico è concentrata sulle elezioni in Giappone, dove Sanae Takaichi ha vinto la corsa per la leadership del Partito Liberal Democratico (LDP). L’indice JP225 è in rialzo del 4,60%, raggiungendo un nuovo record di 48.100 punti.

Takaichi è considerata la candidata con l’agenda fiscale e monetaria più espansiva tra i cinque candidati del LDP che si contendevano la sostituzione del primo ministro falco Shigeru Ishiba.

Secondo i report, Takaichi potrebbe nominare Minoru Kihara come Segretario Capo di Gabinetto e reintegrare Toshimitsu Motegi come Ministro degli Esteri. La posizione di Ministro delle Finanze rimane vacante, aumentando la sensibilità dei mercati.

Lo yen è in calo tra lo 0,9% e l’1,2%, con il cambio USDJPY in rialzo dello 0,90% a 150,400. I mercati hanno iniziato a prezzare una politica fiscale più espansiva e un ritmo più lento nei rialzi dei tassi della Bank of Japan.

L’oro è in aumento dell’1,20%, raggiungendo un nuovo record di 3.920 dollari per oncia.

Anche il petrolio ha aperto in rialzo dopo una decisione moderata dell’OPEC+ di aumentare leggermente la produzione il mese prossimo — molto al di sotto delle preoccupazioni iniziali. Le analisi del fine settimana indicano che l’aumento sarà inferiore alla metà di quanto inizialmente discusso.

L’indice dei prezzi del Melbourne Institute è salito dello 0,4% su base mensile (dal precedente −0,3%), portando il tasso annuo al 3,0% dal 2,8%. I dati complicano le aspettative di ulteriori tagli dei tassi da parte della RBA nel breve termine.

Negli Stati Uniti, lo shutdown del governo è ormai durato più di una settimana, ritardando la pubblicazione di alcuni dati economici e aumentando il rumore politico. La Casa Bianca ha avvertito di possibili licenziamenti se i negoziati resteranno bloccati, anche se i mercati continuano a prezzare con alta probabilità un taglio dei tassi Fed di 25 punti base questo mese. Un’impasse prolungata potrebbe aumentare la tensione, ma l’impatto a breve termine rimane principalmente operativo.

Le banche lanciano l’allarme sul livello di leva finanziaria nelle “tesorerie aziendali in Bitcoin”. Circa 190 società quotate detengono complessivamente circa 1,01 milioni di BTC, in gran parte finanziati tramite debito o emissione di azioni. I banchieri temono che un calo dei prezzi possa innescare vendite forzate o acquisizioni ostili.

