Conferenza della BCE: incertezza globale, stabilità politica 💶

Punti chiave I tassi restano invariati

L’incertezza globale persiste

Il rischio è diventato più equilibrato

L’inflazione rimane entro l’obiettivo, ma le prospettive restano incerte

La BCE ritiene di trovarsi in una “buona posizione”

Il mercato del lavoro e l’economia restano solidi nonostante la crescita lenta

Il Comitato direttivo della BCE ha illustrato le opinioni del consiglio monetario sull’economia durante una conferenza stampa: La Presidente rassicura che l’economia europea e il mercato del lavoro restano solidi nonostante le difficoltà.

Le aziende europee hanno aumentato gli investimenti in infrastrutture IT, software e digitalizzazione.

Gli investimenti infrastrutturali e industriali legati alla difesa e alle forze armate stanno stimolando l’economia, ma potrebbero aumentare l’inflazione.

“Le famiglie continuano a risparmiare porzioni insolitamente elevate del loro reddito.”

Le aspettative di inflazione a lungo termine restano intorno al 2%, ma le prospettive sono “insicure”.

Tariffe, tensioni geopolitiche e interruzioni commerciali rappresentano una delle principali minacce alla crescita e si prevede che permangano.

È stata ribadita l’importanza di espandere e rafforzare l’Area Euro e il sistema finanziario europeo.

Le condizioni del credito per le imprese si sono leggermente irrigidite.

L’inflazione alimentare sta diminuendo, mentre quella energetica persiste più a lungo del previsto.

La BCE si trova in una “buona posizione”, ma tale posizione non è “fissa”.

L’impatto dell’IA sul mercato del lavoro dell’UE è “ancora da vedere”.

La transizione monetaria non è ostacolata.

I rischi per il sistema bancario UE sono trascurabili e i profitti rimangono stabili.

I rischi per la crescita sono ora più equilibrati e l’intervallo si è ristretto (opportunità e minacce sono più simili e meno gravi).

È stato più volte ribadito che la BCE mantiene una politica reattiva e basata sui dati, intendendo che gli investitori non devono aspettarsi ulteriori tagli dei tassi se non giustificati da un calo sostanziale della crescita economica. Durante la sessione di domande, i funzionari BCE hanno evitato risposte dirette su eventuali rialzi, probabilmente per non compromettere le aspettative di inflazione attentamente costruite. La BCE mantiene il suo impegno prioritario per la stabilità. Il Comitato direttivo ha evitato con attenzione di creare aspettative irrealistiche di crescita. Pur restando la crescita e il mercato del lavoro moderati, la situazione è sufficiente per consentire alla BCE di concentrarsi maggiormente sui numerosi rischi locali e globali per l’economia e il sistema finanziario europeo, molto più gravi della lenta crescita. Il “buon posto” a cui si riferisce continuamente la Presidente Lagarde sembra indicare una posizione in cui la BCE è nella miglior condizione possibile per affrontare i rischi reali senza privarsi delle opportunità di sfruttare condizioni più favorevoli alla crescita. EURUSD (M15) Fonte: xStation5 L’euro recupera parte delle perdite iniziali dopo la decisione sui tassi e la conferenza stampa.

