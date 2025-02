Notizie del mattino (07.02.2025)

Le azioni cinesi hanno esteso i guadagni nonostante i dazi statunitensi, con lo Shanghai Composite in rialzo dello 0,8% e il CSI 300 in aumento dell'1%, trainati dall'ottimismo sull'IA dopo gli sviluppi di DeepSeek. L'Hang Seng Tech Index è balzato di quasi il 3%, entrando in territorio di mercato rialzista. Xiaomi è salita del 6% raggiungendo un massimo storico, mentre Lenovo ha guadagnato il 7,5%.

La maggior parte degli altri mercati asiatici è in calo, con il Nikkei giapponese in ribasso dello 0,5%, il JCI indonesiano in calo dell'1,7% e il SET thailandese in perdita dell'1,9%. La debolezza è dovuta all'incertezza sulle politiche commerciali di Trump, sebbene l'ASX 200 australiano abbia invertito la tendenza con un guadagno dello 0,4%.

Le azioni di BYD sono salite vicino ai massimi storici in attesa dell'annuncio della strategia sui veicoli autonomi previsto per il 10 febbraio. I titoli della società a Hong Kong sono aumentati del 4,8% a 332,40 HK$, mentre la quotazione di Shenzhen è cresciuta di quasi il 5%, con un incremento settimanale superiore al 20%.

La RBI ha effettuato il primo taglio dei tassi dal 2020, abbassando il tasso repo di 25 punti base al 6,25% sotto la guida del nuovo governatore Sanjay Malhotra. La banca centrale ha mantenuto una posizione neutrale e ha lasciato invariato il coefficiente di riserva obbligatoria al 4%. La previsione di crescita per l'anno fiscale 2025 è stata confermata al 6,4%, con un'inflazione attesa in media al 4,8%.

I prezzi del petrolio si sono stabilizzati nelle contrattazioni asiatiche ma restano sulla buona strada per il terzo calo settimanale consecutivo. Il Brent si mantiene a 74,67 dollari e il WTI a 70,92 dollari, sotto pressione per la promessa di Trump di aumentare la produzione statunitense e per le preoccupazioni sull'eccesso di offerta a seguito di scorte USA superiori alle attese.

Lo yen si è rafforzato ai massimi di nove settimane contro il dollaro dopo i commenti aggressivi della BOJ, con il membro del consiglio Tamura che ha suggerito che i tassi dovrebbero raggiungere almeno l'1% entro la fine dell'anno fiscale 2025. I mercati attendono i dati sui salari non agricoli negli USA, previsti a 170.000 nuovi posti di lavoro aggiunti a gennaio.

L'FMI ha avvertito il Giappone di affrontare immediatamente la sua situazione fiscale, citando i crescenti rischi di calamità naturali e l'aumento dei costi della sicurezza sociale. L'organizzazione prevede che il debito pubblico del Giappone raggiunga il 232,7% del PIL quest'anno e che il disavanzo primario si ampli leggermente al 2,2%.

I futures sulle azioni statunitensi sono rimasti per lo più invariati nelle contrattazioni asiatiche, mentre gli investitori attendono il cruciale rapporto sull'occupazione. Il Segretario al Tesoro Bessent ha ribadito il sostegno a una politica del dollaro forte e ha indicato che non ci saranno cambiamenti nei piani di emissione del debito.

