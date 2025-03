Notizie del mattino (07.03.2025)

I mercati asiatici estendono le perdite con il Nikkei 225 del Giappone che crolla del 2,1% e l'S&P/ASX 200 dell'Australia che scende dell'1,6%. L'Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,2% dopo essere salito del 3,2% nella sessione precedente.

Trump istituisce una riserva strategica di bitcoin tramite ordine esecutivo, utilizzando bitcoin confiscati attraverso procedimenti governativi. Gli Stati Uniti "non venderanno alcun bitcoin depositato nella Riserva" secondo il responsabile delle criptovalute David Sacks, che l'ha paragonata a "un Fort Knox digitale".

Lo yen giapponese si rafforza raggiungendo il massimo di cinque mesi contro il dollaro, arrivando a 147,31 yen. La valuta ha beneficiato della domanda di beni rifugio a causa dell'incertezza commerciale e dei segnali restrittivi della Banca del Giappone, che ha indicato ulteriori rialzi dei tassi.

I rendimenti dei titoli di stato giapponesi sono saliti ai massimi degli ultimi 16 anni, riflettendo le aspettative di ulteriori aumenti dei tassi. I rapporti suggeriscono maggiori probabilità di un aumento dei tassi a maggio, poiché l'inflazione rimane al 4%, il doppio dell'obiettivo della BOJ.

Le importazioni cinesi sono inaspettatamente diminuite dell'8,4% su base annua a gennaio-febbraio, mancando le previsioni di una crescita dell'1%. Le esportazioni sono aumentate solo del 2,3%, al di sotto delle aspettative e più lentamente rispetto al guadagno del 10,7% di dicembre. Il calo delle importazioni ha riguardato cereali, minerale di ferro e petrolio greggio.

Tesla è stata aggiunta alla "Best Ideas List" di Wedbush con una valutazione "Outperform" e un target di prezzo di 550 dollari. Gli analisti citano un imminente ciclo di innovazione che include un'auto elettrica sotto i 35.000 dollari entro metà anno e una tecnologia di guida autonoma non supervisionata a giugno. Wedbush valuta questa tecnologia a 1 trilione di dollari e prevede che Tesla dominerà il settore dei veicoli autonomi.

Trump sospende i dazi su Canada e Messico fino al 2 aprile, invertendo la rotta pochi giorni dopo aver imposto tariffe del 25%. I dazi su acciaio e alluminio entreranno comunque in vigore il 12 marzo. L'inversione di politica ha intensificato la volatilità del mercato e l'incertezza economica.

I funzionari della Fed avvertono che l'incertezza della politica commerciale ostacola la pianificazione aziendale. Il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha osservato che le politiche di Trump stanno offuscando le prospettive economiche degli Stati Uniti e potrebbero sostenere l'inflazione. La fiducia di imprese e consumatori è precipitata da gennaio.

Il rallentamento del commercio cinese è coinciso con il Capodanno lunare e la prima ondata di dazi statunitensi. Gli analisti prevedono ulteriori impatti con l'entrata in vigore del recente aumento dei dazi al 20%. Pechino ha iniziato a ridurre gli acquisti di materie prime in previsione di prolungate tensioni commerciali.

I prezzi del petrolio si stabilizzano ma si avviano alla peggiore perdita settimanale da ottobre, con Brent e WTI destinati a perdere tra il 4,5% e il 5%. I prezzi sono stati sotto pressione a causa dell'incertezza commerciale, degli aumenti di produzione dell'OPEC+ e dei timori di un rallentamento della domanda di carburante.

Gli Stati Uniti prendono di mira il settore petrolifero iraniano con il Segretario del Tesoro Scott Bessent che annuncia piani per "chiudere il settore petrolifero iraniano". Secondo i rapporti, gli Stati Uniti stanno considerando di ispezionare le petroliere iraniane in mare come parte della strategia di "massima pressione" di Trump.

Oggi è previsto il summit della Casa Bianca sulle criptovalute, dove Trump dovrebbe presentare formalmente i piani per una riserva che includa cinque criptovalute: bitcoin, ether, XRP, solana e cardano.

Oggi sono attesi i dati sull'occupazione statunitense e il discorso del presidente della Fed Jerome Powell. Si prevede che i salari non agricoli mostrino 160.000 nuovi posti di lavoro aggiunti a febbraio, con un tasso di disoccupazione stabile al 4,0%. I futures sui fondi Fed attualmente prevedono altri tre tagli dei tassi entro la fine dell'anno.

ANZ Research avverte sulle prospettive di crescita dell'India, suggerendo che il PIL potrebbe scendere verso il 6% senza un'azione monetaria decisiva. La banca prevede almeno altri due tagli dei tassi da parte della Reserve Bank of India entro giugno 2025, poiché l'IPC di febbraio dovrebbe scendere al 3,8%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.