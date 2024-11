Notizie del mattino: (07.11.2024)

L'effetto della vittoria di Trump alle elezioni presidenziali ha causato la chiusura della sessione di ieri a Wall Street con forti guadagni su tutti gli indici azionari. Il Russell 2000 ha registrato l’incremento maggiore, salendo del 5,84% su base giornaliera. Allo stesso tempo, il Nasdaq è aumentato del 2,95%, il Dow Jones del 3,57% e l'S&P500 del 2,53%.

Anche le azioni in Cina e Hong Kong sono in rialzo, nonostante le diffuse preoccupazioni riguardo alla presidenza di Trump e le aspettative di ulteriori programmi di stimolo per l'economia. Al momento della pubblicazione, il China A50 segna un aumento del 2,3% su base intraday.

Oggi i futures basati sugli indici azionari suggeriscono ulteriori guadagni negli Stati Uniti, nonostante un sentiment più debole in Europa, dove i futures mostrano per ora cali. Il contratto sul Nasdaq sta attualmente guadagnando lo 0,27%, mentre i futures sul DAX e sul CAC40 sono in calo dello 0,25% e dello 0,2%, rispettivamente.

Nella mattinata si osserva un tentativo di ripresa sulla coppia EUR/USD dopo il crollo storico di ieri. La coppia chiave oscilla vicino alla zona di 1,074. Allo stesso tempo, il cambio USD/JPY si mantiene sopra il livello di 154,00.

Nel complesso, le valute antipodali stanno performando meglio all’inizio della sessione di giovedì, mentre il dollaro e l’euro stanno subendo una correzione al ribasso.

L'attenzione degli investitori si rivolge oggi alla decisione chiave della Fed prevista per le 19:00 GMT. Si ritiene che la Federal Reserve deciderà di ridurre i tassi d'interesse di 25 punti base, riprendendo così il ciclo di allentamento monetario già avviato. Come di consueto, alle 19:30 GMT ascolteremo i commenti di Jerome Powell, che terrà la conferenza stampa dopo la decisione.

Non è però l’unica decisione delle banche centrali prevista per oggi: anche Norges Bank, Sveriges Riksbank, CNB e BoE annunceranno le loro nuove decisioni.

Il mercato rialzista delle criptovalute, che oggi ha portato BTC a nuovi massimi storici, si sta affievolendo leggermente. Attualmente, Bitcoin perde l'1,2%, mentre Ethereum ha ripreso a guadagnare segnando un +3% nella giornata.

Nel mercato delle materie prime, non si registrano movimenti di prezzo eccessivi oggi. Il gas naturale (NATGAS) guadagna circa lo 0,8%. Allo stesso tempo, il petrolio WTI guadagna lo 0,02%, l'oro perde lo 0,14% e l'argento lo 0,4%.

Heatmap della volatilità attualmente osservata nel mercato forex. Fonte: xStation

