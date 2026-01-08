Notizie del mattino (08.01.2026)

I titoli azionari nell’area Asia-Pacifico mostrano andamenti contrastanti dopo una sessione piuttosto negativa a Wall Street, dove gli indici S&P 500 e DJIA sono scesi dai massimi storici. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spostato l’attenzione sui settori immobiliare e della difesa, annunciando il divieto per i grandi investitori istituzionali di acquistare ulteriori abitazioni unifamiliari e firmando un ordine esecutivo che proibisce l’acquisto di azioni di società della difesa.

Trump ha inoltre dichiarato che non consentirà alle aziende della difesa di distribuire dividendi o effettuare buyback finché non accelereranno la produzione di equipaggiamenti militari, aumenteranno gli investimenti nella capacità produttiva e ridurranno le retribuzioni dirigenziali ritenute “eccessive”.

Fonte: BatchData via Reuters

Allo stesso tempo, ha dichiarato che nessun dirigente di queste società dovrebbe guadagnare più di 5 milioni di dollari l’anno e che le risorse per gli investimenti dovrebbero provenire da dividendi, buyback e riduzioni salariali, piuttosto che da debito o fondi pubblici.

Trump ha annunciato il divieto per i grandi fondi di acquistare abitazioni unifamiliari, una misura che ha temporaneamente ridotto di circa 17 miliardi di dollari la capitalizzazione di mercato di Blackstone. Tuttavia, i fondi “mega” rappresentano solo circa il 2–3% di tutte le transazioni nel mercato delle abitazioni unifamiliari; ciò significa che l’eliminazione di questo segmento della domanda non avrà un impatto significativo sui prezzi, poiché il problema principale del mercato resta la scarsità di offerta, dovuta anche alla proprietà immobiliare già detenuta dagli investitori e agli elevati tassi di interesse.

In risposta alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, le azioni di società come Lockheed Martin e Northrop Grumman sono scese del 3%, mentre quelle di gruppi immobiliari come Blackstone hanno registrato perdite fino al 6%.

A novembre, i salari reali in Giappone sono diminuiti del 2,8% su base annua, il calo più marcato da gennaio, a causa di una forte riduzione dei bonus e di un’inflazione persistentemente elevata. Questo sta esercitando ulteriore pressione sul potere d’acquisto delle famiglie e complica i piani della Bank of Japan di un inasprimento della politica monetaria. I mercati obbligazionari hanno riflesso queste tensioni con una domanda più debole per i JGB a 30 anni, mentre il Nikkei ha esteso le perdite scendendo sotto i 52.000 punti, penalizzato dalle prese di profitto nel settore dell’IA e dal ritorno delle tensioni commerciali con la Cina, inclusa un’indagine antidumping sul diclorosilano giapponese.

Andrew Hauser della RBA ha confermato una retorica restrittiva, valutando il CPI di novembre in linea con le attese e sottolineando che un’inflazione superiore al 3% resta troppo elevata. Ciò segnala probabilmente la fine dei tagli dei tassi in questo ciclo e mantiene il rischio di un rialzo a febbraio, sostenendo i rendimenti a breve termine e limitando la debolezza del dollaro australiano nella sessione odierna.

Sul mercato valutario, oggi le valute difensive come lo yen giapponese e il franco svizzero stanno registrando le migliori performance. Al contrario, si osservano forti perdite sulle coppie legate ad AUD e NZD, che reagiscono alla debolezza del mercato delle materie prime.

L’argento è attualmente in calo del 2,1%, mentre l’oro perde lo 0,4%, in un contesto di riduzione delle posizioni nelle aree di massimo locale. Anche palladio e platino registrano perdite significative. Nel frattempo, il petrolio WTI scende sotto i 56,5 dollari al barile, proseguendo il trend ribassista di lungo periodo.

Bitcoin apre la sessione in calo di quasi l’1%. La situazione è simile per Ethereum, dove l’entità delle vendite è attualmente comparabile.