Notizie del mattino (08.05.2025)

Wall Street ha chiuso la sessione di ieri in rialzo nonostante il tono piuttosto ordinario di Jerome Powell durante la conferenza stampa post-FOMC (DJIA: +0,7%, S&P500: +0,4%, Nasdaq: +0,3%, Russell 2000: +0,3%).

La Fed ha mantenuto invariati i tassi d’interesse statunitensi, come previsto (4,25–4,50%). L’orientamento della Fed è rimasto lo stesso – “non abbiamo bisogno di affrettarci e il costo dell’attesa resta basso”, ha ribadito Powell ieri. Il Presidente della Fed ha sottolineato la solidità dell’economia americana e l’incertezza riguardo alla direzione futura della politica monetaria, citando scenari in cui ci saranno tagli quest’anno e altri in cui non ve ne saranno.

L’amministrazione Trump ha annunciato l’intenzione di revocare e modificare le restrizioni all’esportazione di chip avanzati introdotte lo scorso anno dall’amministrazione Biden. La politica prevedeva di suddividere i Paesi in tre categorie strategiche in base al livello di restrizioni. L’indice Philadelphia Semiconductor ha reagito positivamente alla notizia, chiudendo in rialzo dell’1,7% ieri.

Nella notte, Trump ha annunciato che oggi si terrà una conferenza stampa riguardante “un importante accordo commerciale con rappresentanti di un grande e molto rispettato Paese.”

L’annuncio ha alimentato un ampio ottimismo in tutta l’area Asia-Pacifico. Rialzi si sono registrati nel Nikkei 225 giapponese (+0,47%), nello Shanghai SE Composite (+0,12%), nell’HSCEI cinese (+0,76%), nell’S&P/ASX 200 australiano (+0,2%) e nel Kospi sudcoreano (+0,4%). Il rally è stato guidato dalle società di semiconduttori in Giappone, Corea del Sud e Vietnam, mentre il settore ha registrato un calo in Cina.

A marzo, i membri della Banca del Giappone erano divisi sui tempi del prossimo rialzo dei tassi, a causa della crescente incertezza legata alle politiche tariffarie degli Stati Uniti, secondo i verbali dell’ultima riunione. Alcuni erano favorevoli alla cautela, altri spingevano per un’azione decisa. La BOJ ha lasciato invariati i tassi e il governatore Ueda ha segnalato un possibile rinvio dei prossimi rialzi.

Sul mercato valutario, le valute del G10 si muovono in range relativamente ristretti. Il dollaro statunitense è in rafforzamento (USDIDX: +0,26%), sostenuto dall’atteggiamento prudente della Fed e dall’atteso accordo commerciale, insieme alle valute antipodiche (AUDUSD, NZDUSD: +0,25%). Anche la sterlina britannica (GBPUSD: +0,2%) continua a guadagnare, sulla speculazione che l’accordo odierno possa coinvolgere il Regno Unito. EURUSD è stabile (1,13), mentre lo yen giapponese perde lo 0,15% dopo la pubblicazione dei verbali della BOJ.

L’oro è stabile a 3.363 dollari l’oncia, mentre l’argento guadagna lo 0,6% a 32,65 dollari l’oncia.

Le criptovalute mostrano ottimismo: il Bitcoin è in rialzo del 2% a 98.760 USD, mentre Ethereum rimbalza del 5,5% a 1.897 USD. Forti rialzi anche per i contratti sul Trump token (+10,8%), CurveDAO (+8,2%), Chainlink (+6,1%) e Polygon (+4%).

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.