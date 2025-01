Notizie del mattino - (09.01.2025)

L'umore di Wall Street nella sessione di ieri è stato misto, ma alla fine gli acquirenti hanno preso il sopravvento. L'indice S&P 500 e il DJIA sono aumentati dello 0,2%, mentre il Nasdaq 100 ha mostrato poche variazioni. I rendimenti sono scesi dal 4,72% al 4,66% oggi, con alcune delle perdite compensate dal dollaro USA ancora molto forte. Oggi, il mercato azionario statunitense rimarrà chiuso per commemorare l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter.

Il mercato non ha trovato sorprese nei verbali del FOMC di dicembre diffusi ieri; i funzionari della Fed hanno indicato la necessità di un'azione più cauta di fronte ai rischi di un'inflazione più elevata. Waller della Fed ha dichiarato ieri che l'impatto delle tariffe sull'inflazione non è chiaro e non si aspetta che Trump imponga tariffe particolarmente aggressive. Ha affermato di ritenere che l'inflazione continuerà a scendere verso l'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale.

I dati ADP di ieri sono risultati più deboli, con un cambiamento nell'occupazione pari a 120.000 contro i 140.000 previsti. Tuttavia, le richieste di sussidi sono risultate molto inferiori, scendendo quasi a 200.000 rispetto alle aspettative di circa 220.000. Il mercato è in attesa del rapporto NFP di dicembre, che indicherà il quadro finale del mercato del lavoro statunitense domani alle 13:30 GMT. Il mercato si aspetta un cambiamento nell'occupazione non agricola di 220.000 rispetto ai 160.000 di novembre. Il mercato delle opzioni sta valutando una volatilità implicita dello S&P 500 dell'1,2% in entrambe le direzioni dopo il rapporto, la più alta da settembre.

Il rapporto sul credito al consumo statunitense di novembre è risultato molto inferiore alle aspettative, con un calo di $-7,49 miliardi rispetto a una stima di $10,5 miliardi. Il credito del mese precedente è stato pari a $17,32 miliardi rispetto ai $19,24 miliardi precedenti. Il credito revolving è calato di $-13,726 miliardi rispetto ai $15,151 miliardi del mese scorso.

I dati sull'inflazione di dicembre dalla Cina sono risultati leggermente migliori del previsto, sebbene ancora deboli. L'inflazione dei prezzi alla produzione (PPI) è scesa del -2,3% su base annua, rispetto a un calo previsto del -2,4%, dopo una diminuzione del -2,5% a novembre. L'inflazione CPI della Cina è aumentata dello 0,1% su base annua, in linea con le previsioni e leggermente inferiore all'incremento dello 0,2% del mese precedente; la crescita mensile del CPI è risultata piatta, sebbene a novembre avessimo visto un calo dello 0,6%. L'indice Hang Seng registra un lieve aumento.

Le vendite al dettaglio in Australia sono aumentate dello 0,8% su base annua a dicembre, rispetto a un aumento previsto dell'1% dopo un incremento dello 0,6% a novembre.

I contratti sugli indici statunitensi perdono leggermente, con il VIX che guadagna nuovamente quasi il 2% dopo il calo di ieri. Il petrolio guadagna leggermente, mentre il gas naturale (NATGAS) perde quasi il 2% dopo l'aumento di ieri. La volatilità nel mercato delle materie prime agricole è molto limitata oggi. Il Bitcoin continua a performare male e viene scambiato a $94.000; il sentiment sul mercato delle criptovalute rimane depresso. Anche i contratti sugli indici europei sono leggermente in calo.

Secondo un sondaggio di 22V Research, la maggior parte degli investitori sta osservando la situazione del mercato del lavoro statunitense più da vicino del solito. Solo il 26% degli intervistati ritiene che i dati NFP di oggi miglioreranno l'appetito per il rischio; il 40% pensa che premeranno ulteriormente sul "risk-off"; e il 34% prevede un impatto misto. Diversi funzionari della Federal Reserve parleranno nel pomeriggio di oggi.

Ieri, Donald Trump ha nuovamente sottolineato la necessità di "restituire il Canale di Panama" agli Stati Uniti, osservando che oggi la Cina ne trae profitto. Sempre ieri, Taiwan ha annunciato la formazione di una legione militare straniera in caso di guerra con la Cina.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.