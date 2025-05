Notizie del mattino (09.05.2025)

La volatilità di mercato è contenuta nella prima parte della giornata. Gli indici in Cina sono scambiati tra -0,10% e 0,40%. L’AUS200.cash dell’Australia rimbalza dello 0,45% grazie a dati più forti sull’export dalla Cina, il JP225 del Giappone sale dello 0,07%, e l’SG20.cash di Singapore guadagna lo 0,95%.

Nel fine settimana si terranno in Svizzera colloqui commerciali di alto livello tra Stati Uniti e Cina. Saranno i primi di questo tipo da mesi e sono considerati un’opportunità chiave per allentare la guerra commerciale. I funzionari cinesi hanno adottato un tono cauto in vista dell’incontro, quindi le aspettative sono basse.

Il Segretario al Commercio USA Lutnick ha dichiarato che gli accordi con Giappone e Corea del Sud richiederanno più tempo rispetto a quello con il Regno Unito. Ha sottolineato che un'aliquota tariffaria del 10% è lo scenario migliore che altri paesi possano aspettarsi. I paesi con deficit commerciali probabilmente affronteranno tariffe più elevate. Gli Stati Uniti stanno dando priorità agli accordi con le grandi economie asiatiche.

Le esportazioni cinesi sono aumentate dell’8,1% su base annua ad aprile, superando la previsione dell’1,9%, spinte da una corsa alle spedizioni prima dell’entrata in vigore dei dazi. Le importazioni sono diminuite solo dello 0,2%, meglio delle attese, ma indicano comunque una domanda interna debole. Il valore totale del commercio tra gennaio e aprile ha raggiunto 14,14 trilioni di yuan, con un aumento del 2,4% su base annua. Le performance delle esportazioni restano disomogenee a livello regionale.

Nonostante la crescita complessiva dell’export, le spedizioni verso gli Stati Uniti sono diminuite di quasi il 18% da marzo ad aprile. Gli esportatori cinesi sembrano deviare le merci attraverso il Vietnam e altri paesi. Questa tattica, nota come “origin washing” (lavaggio d’origine), aiuta ad aggirare direttamente i dazi.

La Vice Ministra degli Esteri Hua Chunying ha dichiarato che la Cina “non ha paura” dei dazi americani e ha definito insostenibile la politica degli Stati Uniti. La dichiarazione mira a proiettare forza in vista dei colloqui in Svizzera. La Cina segnala che non cederà facilmente. Questo potrebbe rendere più difficile per entrambe le parti raggiungere un accordo.

I salari reali in Giappone sono diminuiti del 2,1% su base annua a marzo, segnando il calo più ampio degli ultimi due anni e la terza contrazione mensile consecutiva. Anche il pagamento degli straordinari è calato dell’1,1%, suggerendo un rallentamento dell’attività economica. Nonostante l’aumento dei salari nominali, il reddito reale è in calo.

La spesa delle famiglie in Giappone è aumentata del 2,1% su base annua a marzo, ben oltre la previsione dello 0,2%. Su base mensile, la crescita è stata dello 0,4%. I funzionari governativi vedono segnali iniziali di una ripresa dei consumi. Tuttavia, la spesa per beni essenziali come il cibo resta contenuta.

Il consigliere commerciale della Casa Bianca Navarro ha confermato che i dazi su acciaio e alluminio restano in vigore. Questo sottolinea che il regime tariffario più ampio non sta per essere revocato, limitando le speranze di una piena normalizzazione commerciale. I settori siderurgico e industriale restano esposti al protezionismo.

Il Segretario al Tesoro Bessent sostiene l’allentamento delle tensioni con la Cina, ma appoggia anche il piano di Trump per aumentare le tasse sui redditi più alti. Ha sottolineato che Trump approva gli accordi commerciali finali. Nonostante i colloqui in corso, la maggior parte degli accordi rimane non conclusa.

Il Bitcoin si è avvicinato al livello di 104.000 dollari USA grazie all’aumento della liquidità globale e al progresso nella regolamentazione degli asset digitali negli Stati Uniti.

