Le sessioni dell'Asia-Pacifico si sono mosse con sentimenti contrastanti. L'indice giapponese JP225 è sceso dello 0,95%, l'indice cinese ha oscillato tra −/+0,50%, mentre l'AU200.cash australiano ha perso lo 0,50%.

L'oro è salito dello 0,56% raggiungendo il record di 3.655 $/oncia, e l'argento ha superato i 41 $ per la prima volta dal 2011. Il dollaro USA si è leggermente indebolito (USDIDX: −0,11%).

In Australia, l'indagine NAB di agosto ha mostrato che la fiducia delle imprese è scesa a 4 (da 8), mentre le condizioni sono migliorate a 7 (da 5). L'indicatore occupazionale è salito a 6, la redditività a 4 e il portafoglio ordini è diventato positivo per la prima volta in due anni.

L'inviato commerciale Akazawa ha confermato che le tariffe statunitensi sui beni giapponesi, comprese le automobili, saranno ridotte il 16 settembre. Tuttavia, la disputa non è ancora risolta e i colloqui continueranno a Washington.

Seul ha respinto richieste simili avanzate dagli Stati Uniti nei confronti del Giappone riguardo a un impegno di investimento da 350 miliardi di dollari. I negoziati sono stati rinviati poiché entrambe le parti cercano una soluzione.

Il Ministero del Commercio cinese ha tenuto un incontro con funzionari canadesi, tra cui il Primo Ministro del Saskatchewan e il segretario parlamentare del Primo Ministro. Le discussioni si sono concentrate su commercio, agricoltura e cooperazione energetica, segnalando l'apertura di Pechino sia a livello federale che provinciale.

Il Primo Ministro francese François Bayrou si è dimesso dopo aver perso il voto di fiducia, sebbene l'esito fosse già previsto. L'impatto sul mercato è stato limitato, con l'euro relativamente stabile.

I mercati stanno prezzando un taglio aggressivo dei tassi da parte della Fed, con la possibilità di 50 punti base a settembre che dipenderà dalla pubblicazione del CPI di giovedì (attualmente al 12%).

Contrariamente al consenso di mercato, il CEO di Goldman Sachs David Solomon ha dichiarato che la politica della Fed non è “troppo restrittiva”, facendo riferimento al persistente appetito per il rischio. Ha avvertito che la politica commerciale sta rallentando gli investimenti, ma le condizioni complessive restano favorevoli.

