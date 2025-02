Notizie del mattino (10.02.2025)

I mercati asiatici hanno mostrato performance contrastanti dopo che Trump ha annunciato nuovi dazi del 25% su tutte le importazioni di acciaio e alluminio. L'Hang Seng è salito dell'1,5%, trainato dai titoli tecnologici, mentre lo Shanghai Composite della Cina è aumentato dello 0,4%. Il Nikkei del Giappone è sceso dello 0,1% e l'ASX 200 dell'Australia ha perso lo 0,4%.

Le ultime misure commerciali di Trump includono piani per dazi reciproci che corrispondano alle tariffe imposte da ciascun paese, con un annuncio previsto per martedì o mercoledì. L'UE ha avvertito di essere pronta a rispondere "entro un'ora", mentre il Canada, il maggiore fornitore di alluminio degli Stati Uniti, ha espresso preoccupazione per l'impatto sulle catene di approvvigionamento integrate.

Nonostante le crescenti tensioni commerciali, i titoli tecnologici cinesi sono saliti, con Baidu in rialzo del 3,5% e Alibaba che ha guadagnato oltre il 4%. Pechino starebbe preparando misure di ritorsione mirate contro le principali aziende tecnologiche statunitensi attraverso indagini antitrust, con Apple, Nvidia, Broadcom e Synopsys potenzialmente nel mirino.

Il dollaro si è rafforzato dello 0,2%, poiché i mercati stanno valutando un ritmo più lento di tagli dei tassi da parte della Fed a causa delle preoccupazioni sull’inflazione indotta dai dazi. Lo yen giapponese è sceso dello 0,4% a 151,98 nonostante recenti dichiarazioni da falco della BOJ, mentre lo yuan si è indebolito oltre 7,3 per dollaro, toccando il minimo di tre settimane.

I prezzi del petrolio sono aumentati moderatamente, con il Brent a 75,06 dollari e il WTI a 71,40 dollari, interrompendo tre settimane di ribassi. L'oro si è avvicinato ai massimi storici, toccando i 2.881 dollari l'oncia, poiché le tensioni commerciali hanno aumentato la domanda di beni rifugio. La banca centrale cinese ha continuato ad acquistare oro per il terzo mese consecutivo.

Il Giappone ha registrato un avanzo record delle partite correnti di 29,3 trilioni di yen (193 miliardi di dollari) nel 2024, trainato da forti rendimenti degli investimenti esteri in un contesto di debolezza dello yen. Tuttavia, sia il saldo commerciale che quello dei servizi sono rimasti in deficit.

Il presidente della Federal Reserve, Powell, testimonierà davanti al Congresso martedì e mercoledì, con i mercati concentrati sulle sue opinioni riguardo all'impatto delle politiche commerciali e all'outlook sull'inflazione. La pubblicazione dei dati CPI di gennaio coinciderà con il suo secondo giorno di testimonianza.

Trump ha anche annunciato l'intenzione di interrompere la produzione dei penny, citando costi di produzione pari a 3,7 centesimi per moneta. La decisione segue le raccomandazioni del team per l'efficienza governativa guidato da Musk, che ha individuato inefficienze nei costi delle operazioni del Tesoro.

