Notizie del mattino (10.03.2025)

Gli indici di Wall Street hanno chiuso la sessione di venerdì in territorio positivo nonostante le perdite significative all’apertura. Il Nasdaq è rimbalzato dello 0,7%, l'S&P 500 ha guadagnato lo 0,55%, il DJIA è salito dello 0,52% e il Russell 2000 ha chiuso con un aumento dello 0,43%.

Il sentiment negativo si è attenuato dopo un discorso del presidente della Fed Jerome Powell, che ha sottolineato la solidità dell'economia statunitense, un mercato del lavoro equilibrato e una politica monetaria posizionata per rispondere a eventuali rischi emergenti.

In Cina è tornata la deflazione dopo un anno, più forte del previsto. L'indice CPI di febbraio è sceso dello 0,7% su base annua (previsione: -0,4%, precedente: +0,5%), mentre i prezzi alla produzione sono diminuiti del 2,2% (previsione: -2,1%, precedente: -2,3%).

La pressione deflazionistica, le preoccupazioni sulla domanda interna e i dati contrastanti dagli Stati Uniti stanno alimentando le vendite in Cina. L'HSCEI è in calo del 2,6%, mentre il Shanghai SE Composite perde lo 0,5%. Nel frattempo, si registrano guadagni moderati in Giappone (Nikkei: +0,35%) e in Corea del Sud (Kospi: +0,25%).

Il settore medico e le società legate al settore immobiliare stanno resistendo alle vendite in Cina. I titoli medici sono in rialzo a seguito di notizie secondo cui Huawei ha istituito una divisione dedicata alla diagnostica basata sull'intelligenza artificiale.

La Cina ha annunciato dazi sui prodotti agricoli e alimentari canadesi per un valore superiore a 2,6 miliardi di dollari in risposta alle tariffe imposte dal Canada sui veicoli elettrici, l'acciaio e l'alluminio cinesi.

Isabel Schnabel del Consiglio direttivo della BCE ha avvertito che l'inflazione nella zona euro probabilmente rimarrà al di sopra dell'obiettivo nei prossimi mesi. L'aumento del rischio di un'inflazione persistente potrebbe motivare una decisione di sospendere il ciclo di tagli dei tassi in Europa ad aprile, sebbene Schnabel sia nota come una componente tradizionalmente "falco" della BCE.

Nel mercato valutario, si osservano guadagni moderati tra le valute del G10 contro il dollaro, guidati dallo yen giapponese (USDJPY: -0,3%), supportato da un record nei salari minimi giapponesi registrato a gennaio (+3,1% su base annua) e da un aumento dei rendimenti obbligazionari decennali al livello più alto dal 2008 (1,565%). Guadagni simili si osservano tra le valute antipodiane (AUDUSD e NZDUSD: +0,25%), mentre l'EURUSD registra un modesto +0,06%.

I prezzi del petrolio Brent e WTI stanno correggendo dopo il rimbalzo di venerdì, trainati dalle minacce di sanzioni potenziali sulla Russia da parte di Trump. I futures sul Brent sono in calo dello 0,5%, mentre il WTI perde lo 0,55%.

L'oro è in rialzo dello 0,1% a 2.910 dollari l'oncia, mentre l'argento sale a 32,45 dollari l'oncia (+0,25%).

Un sentiment relativamente positivo nelle criptovalute esclude Bitcoin, che continua a scendere, raggiungendo 82.255 dollari (-1%). Nel frattempo, Ethereum (+2,6%), Polygon (+4,75%), Dogecoin (+3,25%) e Ripple (+2,1%) sono in rialzo.

Tra i dati macroeconomici, le principali pubblicazioni di oggi includono le cifre sulla produzione industriale dei paesi dell'UE (Germania, Svezia, Slovacchia), l'indice Sentix e varie letture sull'inflazione (Norvegia).

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.