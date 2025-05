Notizie del mattino (12.05.2025)

Gli indici statunitensi hanno chiuso in calo venerdì, tra le aspettative per i negoziati commerciali tra Cina e Stati Uniti (DJIA: -0,3%, S&P 500: -0,07%, Russell 2000: -0,16%, Nasdaq invariato).

Dopo un weekend di colloqui a Ginevra, nessuna delle due parti ha annunciato decisioni concrete. Tuttavia, i commenti del Primo Ministro cinese su un "importante primo passo" e del Segretario al Tesoro USA su "progressi significativi" alimentano l’ottimismo negli scambi mattutini. Scott Bessent ha annunciato che oggi verrà rilasciata una dichiarazione congiunta sull'argomento.

Vladimir Putin ha proposto di riprendere i colloqui di pace con l’Ucraina senza precondizioni il 15 maggio a Istanbul. Volodymyr Zelensky ha risposto dicendo che aspetterà personalmente il presidente russo nella capitale turca.

Gli indici della regione Asia-Pacifico iniziano la settimana in rialzo. Guadagni per l’HSCEI cinese (+0,8%), il Nikkei 225 giapponese (+0,2%), il Kospi coreano (+0,7%) e l’S&P/ASX 200 australiano (+0,15%).

L’indice indiano Nifty 50, composto da titoli blue-chip, è rimbalzato di quasi il 3% dopo l’annuncio di un cessate il fuoco tra India e Pakistan, con colloqui di pace mediati dall’amministrazione statunitense.

L’inflazione CPI di aprile in Cina è rimasta stabile al -0,1% come previsto. L’indice PPI è sceso oltre le attese, passando da -2,5% a -2,7% (previsione: -2,6%).

Le aziende farmaceutiche dell’area Asia-Pacifico stanno registrando perdite dopo che Donald Trump ha annunciato l’intenzione di firmare un ordine esecutivo che imponga la vendita di farmaci negli Stati Uniti al prezzo più basso offerto da qualsiasi paese o fornitore. Il presidente ha stimato una riduzione dei prezzi dei farmaci tra il 30% e l’80%, anche se gli esperti mettono in dubbio la fattibilità (giuridica) di una simile misura.

Nel mercato valutario: il dollaro statunitense si rafforza rispetto alle valute rifugio come yen e franco (USDJPY: +0,45%, USDCHF: +0,38%). L’euro è sotto pressione a causa dell’ottimismo sui future degli indici USA (EURUSD: -0,22% a 1,1225), e anche la sterlina è in calo (GBPUSD: -0,2%). Le valute oceaniche sono in apprezzamento (AUDUSD, NZDUSD: +0,25%).

L’oro è in flessione in risposta ai segnali di stabilizzazione geopolitica e all’aumento dell’appetito per il rischio (-1,5% a $3.275 l’oncia), seguito dall’argento (-1,05% a $38,82 l’oncia).

Il petrolio Brent e WTI guadagna rispettivamente lo 0,6% e lo 0,65%, grazie alle speranze di una de-escalation della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti.

Le criptovalute sono in fase correttiva: Bitcoin in calo dello 0,5% a $103.780 ed Ethereum dello 0,6% a $2.495.

