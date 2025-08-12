Notizie del mattino (12.08.2025)

I guadagni si sono concentrati principalmente sugli indici cinesi grazie a un’estensione di 90 giorni dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti. Anche gli indici australiani e giapponesi sono saliti, mentre i mercati azionari di Singapore e Vietnam sono scesi.

Sul mercato valutario, i movimenti sono stati limitati, con il dollaro USA in lieve calo in attesa dei dati sull’inflazione al consumo previsti per oggi e dopo i rialzi di lunedì.

USA e Cina hanno concordato di estendere la tregua sui dazi per 90 giorni, rinviando l’aumento triplo delle tariffe e le reciproche restrizioni commerciali fino al 10 novembre. Il Ministero del Commercio cinese ha inoltre rinviato l’inserimento di società statunitensi nella propria lista di restrizioni. La decisione ha sostenuto i mercati azionari asiatici.

La Reserve Bank of Australia ha tagliato il tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo al 3,60% dal 3,85%, citando un’inflazione in calo, un leggero indebolimento del mercato del lavoro e una graduale ripresa della domanda privata. I policymaker hanno dichiarato che le mosse future dipenderanno dai dati sul mercato del lavoro, con il prossimo rapporto chiave atteso per giovedì. Il taglio era già pienamente previsto dal mercato e l’AUDUSD è rimasto vicino a 0,6500.

Pechino ha annunciato che il 13 agosto presenterà nuovi programmi di prestiti sovvenzionati per stimolare i consumi delle famiglie e sostenere il settore dei servizi. Queste misure rispondono a dati deboli sulla domanda interna e mirano a stabilizzare la crescita economica.

L’indice di fiducia delle imprese NAB australiano è salito a +7, il livello più alto dal 2022, sostenuto dalla solidità dei settori dei servizi e delle costruzioni.

Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto una telefonata con il presidente brasiliano Lula, probabilmente per discutere del commercio agricolo. Gli Stati Uniti stanno facendo pressione sulla Cina affinché quadruplichi gli acquisti di soia come gesto di buona volontà nei colloqui commerciali, ma il Brasile rimane per ora il principale fornitore.

Il PIL di Singapore nel secondo trimestre è cresciuto del 4,4% su base annua (previsione 4,3%) e dell’1,4% su base trimestrale, spingendo le autorità ad alzare le previsioni di crescita per il 2025 all’1,5–2,5%.

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung incontrerà il presidente statunitense Donald Trump a Washington il 25 agosto per discutere di cooperazione in materia di sicurezza e relazioni economiche.

BofA ritiene che la Fed dovrebbe evitare un taglio dei tassi a settembre, sottolineando un’inflazione ancora sopra l’obiettivo e gli aumenti tariffari che potrebbero far salire ulteriormente i prezzi. La banca non prevede tagli nel 2025.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.