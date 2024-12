Notizie del mattino (13.12.2024)

I mercati asiatici crollano dopo le perdite di Wall Street, con la Cina che guida i ribassi. L'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dell'1,9%, il Nikkei giapponese ha perso l'1,3%, mentre il CSI 300 cinese è calato del 2%. Il KOSPI sudcoreano va controcorrente, registrando un rialzo dello 0,3%.

La Conferenza Centrale sul Lavoro Economico in Cina delude le aspettative di stimoli economici. I media statali indicano un deficit più elevato e politiche più flessibili in arrivo, ma i mercati considerano le misure insufficienti. ANZ prevede una crescita del PIL del 4,9% nel 2024, ma avverte sui rischi legati al mercato immobiliare.

La SEC riapre l'indagine su Neuralink di Elon Musk, imponendo un termine di 48 ore per un accordo su accuse non specificate. L'avvocato di Musk definisce l'azione "molestia" in una lettera al presidente della SEC, Gensler.

La BCE taglia i tassi di 25 punti base, con alcune fonti che indicano come alcuni membri avrebbero preferito una riduzione più ampia di 50 punti base. I mercati prevedono un rallentamento delle misure di allentamento della Fed nel 2025, mentre il dollaro raggiunge il massimo delle ultime due settimane e mezzo rispetto alle principali valute.

Il dollaro si rafforza in vista della riunione della Fed, con una probabilità del 96,4% di un taglio dei tassi di 25 punti base la prossima settimana. I mercati riducono le probabilità di un ulteriore taglio a gennaio al 20%, a causa di dati sull'inflazione persistente. Lo USDJPY sale a 152,9, mentre l'EURUSD si attesta intorno a 1,04635.

Il petrolio si stabilizza con il Brent a 73,48 dollari e il WTI a 69,68 dollari, puntando al primo guadagno settimanale da novembre. L'AIE alza le previsioni di domanda per il 2025, ma avverte di un possibile surplus.

L'oro rimane stabile a 2.687 dollari dopo forti perdite, conservando i guadagni settimanali grazie alle tensioni geopolitiche. Il rame scende a 9.093 dollari a causa delle deludenti misure di stimolo in Cina.

Il sondaggio Tankan del Giappone mostra un miglioramento del sentiment delle imprese, ma le aziende rimangono caute sull'outlook. La BOJ dovrebbe mantenere i tassi invariati la prossima settimana, data l'incertezza globale.

Il parlamento sudcoreano si prepara a votare sull'impeachment del presidente Yoon per la dichiarazione della legge marziale. L'incertezza politica pesa sui mercati.

L'attenzione dei mercati si sposta sulla riunione della Fed della prossima settimana, con dati chiave in arrivo venerdì, tra cui il PIL del Regno Unito e la produzione industriale dell'Eurozona.

