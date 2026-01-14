Notizie del mattino (14.01.2026)

Futures sugli indici USA leggermente in calo: sia l’US100 sia l’US500 perdono lo 0,15%. Oggi l’attenzione dei mercati sarà rivolta alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sui dazi, ai dati sulle vendite al dettaglio USA e al PPI statunitense. Gli investitori attendono inoltre le trimestrali delle banche USA (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) e i discorsi di numerosi membri della Fed (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams).

sia l’US100 sia l’US500 perdono lo 0,15%. Oggi l’attenzione dei mercati sarà rivolta alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sui dazi, ai dati sulle vendite al dettaglio USA e al PPI statunitense. Gli investitori attendono inoltre le trimestrali delle banche USA (Wells Fargo, Citibank, Bank of America) e i discorsi di numerosi membri della Fed (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams). S&P 500 sotto pressione nonostante il CPI più basso: ieri le azioni statunitensi hanno registrato un lieve calo dopo che l’ultimo dato sull’inflazione ha in gran parte rafforzato l’idea che la Fed possa permettersi di restare paziente. A pesare sul sentiment è stata anche la vendita di titoli bancari, guidata da JPMorgan, dopo risultati inferiori alle attese del mercato. Le azioni JPMorgan hanno perso il 4% poiché i ricavi dell’investment banking hanno deluso le aspettative, complice un’attività più debole nel collocamento e nella consulenza M&A. Nonostante un core CPI inferiore alle previsioni, i mercati continuano a indicare come realistico un prossimo taglio dei tassi Fed solo intorno a metà 2026.

ieri le azioni statunitensi hanno registrato un lieve calo dopo che l’ultimo dato sull’inflazione ha in gran parte rafforzato l’idea che la Fed possa permettersi di restare paziente. A pesare sul sentiment è stata anche la vendita di titoli bancari, guidata da JPMorgan, dopo risultati inferiori alle attese del mercato. Le azioni JPMorgan hanno perso il 4% poiché i ricavi dell’investment banking hanno deluso le aspettative, complice un’attività più debole nel collocamento e nella consulenza M&A. Nonostante un core CPI inferiore alle previsioni, i mercati continuano a indicare come realistico un prossimo taglio dei tassi Fed solo intorno a metà 2026. L’appetito per il rischio resta solido: nonostante l’S&P 500 sia sceso dai massimi storici, le azioni globali sono sulla buona strada per chiudere su nuovi record, grazie all’ultimo dato sull’inflazione USA che ha attenuato i timori di pressioni sui prezzi persistenti. Gli investitori continuano inoltre a concentrarsi sul rally guidato dall’AI; i metalli hanno chiaramente sovraperformato il resto del comparto delle materie prime.

nonostante l’S&P 500 sia sceso dai massimi storici, le azioni globali sono sulla buona strada per chiudere su nuovi record, grazie all’ultimo dato sull’inflazione USA che ha attenuato i timori di pressioni sui prezzi persistenti. Gli investitori continuano inoltre a concentrarsi sul rally guidato dall’AI; i metalli hanno chiaramente sovraperformato il resto del comparto delle materie prime. MSCI ACWI in rialzo, con l’Asia protagonista: l’indice MSCI All Country World ha esteso il progresso da inizio anno, sostenuto dal raggiungimento di nuovi massimi storici da parte di un importante indicatore azionario asiatico. Il Giappone è salito, mentre lo yen si è mantenuto vicino ai minimi da luglio 2024, tra indiscrezioni su una possibile elezione anticipata.

l’indice MSCI All Country World ha esteso il progresso da inizio anno, sostenuto dal raggiungimento di nuovi massimi storici da parte di un importante indicatore azionario asiatico. Il Giappone è salito, mentre lo yen si è mantenuto vicino ai minimi da luglio 2024, tra indiscrezioni su una possibile elezione anticipata. I proxy dell’AI continuano a correre, la Cina resta indietro: la Corea del Sud, spesso considerata un barometro delle catene di fornitura legate all’AI, è salita per la nona seduta consecutiva, mentre le azioni cinesi sono scese dopo che le autorità hanno aumentato al 100% il requisito di margine per il finanziamento tramite leva, una mossa che di solito raffredda gli acquisti guidati dalla leva.

la Corea del Sud, spesso considerata un barometro delle catene di fornitura legate all’AI, è salita per la nona seduta consecutiva, mentre le azioni cinesi sono scese dopo che le autorità hanno aumentato al 100% il requisito di margine per il finanziamento tramite leva, una mossa che di solito raffredda gli acquisti guidati dalla leva. Metalli preziosi e industriali protagonisti: l’argento ha superato i 90 dollari l’oncia per la prima volta, l’oro spot ha segnato un nuovo record e il rame è rimbalzato verso nuovi massimi, rafforzando la narrativa di una leadership dei metalli nel comparto delle materie prime. L’argento è in rialzo di quasi il 4%, mentre l’oro guadagna oltre l’1%.

l’argento ha superato i 90 dollari l’oncia per la prima volta, l’oro spot ha segnato un nuovo record e il rame è rimbalzato verso nuovi massimi, rafforzando la narrativa di una leadership dei metalli nel comparto delle materie prime. L’argento è in rialzo di quasi il 4%, mentre l’oro guadagna oltre l’1%. Anche le criptovalute partecipano al “risk-on”: Bitcoin ha beneficiato del clima positivo, salendo a un massimo di due mesi, mentre i future sugli indici azionari europei sono oggi moderatamente più alti in vista dell’apertura.

Bitcoin ha beneficiato del clima positivo, salendo a un massimo di due mesi, mentre i future sugli indici azionari europei sono oggi moderatamente più alti in vista dell’apertura. Il Giappone resta il focus macro: le notizie secondo cui la premier Takaichi potrebbe indire elezioni anticipate hanno sostenuto le azioni ma messo sotto pressione i bond, spingendo lo yen più in profondità nell’area in cui il rischio di intervento diventa un tema concreto per i mercati. Il rendimento del JGB a 5 anni è salito al livello più alto da quando questa scadenza è stata introdotta nel 2000.

le notizie secondo cui la premier Takaichi potrebbe indire elezioni anticipate hanno sostenuto le azioni ma messo sotto pressione i bond, spingendo lo yen più in profondità nell’area in cui il rischio di intervento diventa un tema concreto per i mercati. Il rendimento del JGB a 5 anni è salito al livello più alto da quando questa scadenza è stata introdotta nel 2000. Il petrolio si raffredda dopo una forte corsa: i prezzi del greggio si sono stabilizzati dopo il rally più forte in quattro giorni degli ultimi sei mesi, segnalando una pausa per digerire i guadagni piuttosto che un’estensione del movimento.

i prezzi del greggio si sono stabilizzati dopo il rally più forte in quattro giorni degli ultimi sei mesi, segnalando una pausa per digerire i guadagni piuttosto che un’estensione del movimento. Il dollaro resta solido; le aspettative sulla Fed rimangono invariate: il biglietto verde ha mantenuto la forza della sessione precedente e i dati sull’inflazione USA di dicembre hanno fatto poco per compromettere la speranza che la Fed possa sospendere i tagli dei tassi invece di accelerare ulteriormente l’allentamento.

il biglietto verde ha mantenuto la forza della sessione precedente e i dati sull’inflazione USA di dicembre hanno fatto poco per compromettere la speranza che la Fed possa sospendere i tagli dei tassi invece di accelerare ulteriormente l’allentamento. Restrizioni su Nvidia H200: le aziende cinesi dovranno implementare procedure di sicurezza speciali per poter acquistare i chip H200 di Nvidia, secondo informazioni confermate dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Le restrizioni varranno anche dal lato USA: Nvidia dovrà prima garantire una fornitura domestica sufficiente di chip H200 negli Stati Uniti, e le esportazioni verso la Cina saranno limitate in modo da non superare il 50% del volume spedito al mercato domestico statunitense.

le aziende cinesi dovranno implementare procedure di sicurezza speciali per poter acquistare i chip H200 di Nvidia, secondo informazioni confermate dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Le restrizioni varranno anche dal lato USA: Nvidia dovrà prima garantire una fornitura domestica sufficiente di chip H200 negli Stati Uniti, e le esportazioni verso la Cina saranno limitate in modo da non superare il 50% del volume spedito al mercato domestico statunitense. Dati API USA: i dati API statunitensi indicano un forte aumento delle scorte petrolifere al 13 gennaio, con le scorte di greggio in crescita di 5,27 milioni di barili (vs -2,8 mln precedenti), mentre le scorte di benzina sono aumentate di 8,23 milioni di barili (vs +4,4 mln precedenti) e quelle di distillati di 4,34 milioni di barili (vs +4,9 mln precedenti). Anche le scorte di Cushing sono salite di 0,945 milioni di barili (vs +0,7 mln precedenti), rafforzando il segnale di un’offerta abbondante nel breve termine per il mercato statunitense.

