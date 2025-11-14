Notizie del mattino (14.11.2025)

Il trading nella regione Asia–Pacifico si sta sviluppando in un clima di sentiment negativo, sulla scia delle vendite avvenute nella sessione di ieri a Wall Street. Gli indici cinesi registrano cali intorno all’1,50–1,80%, il KOSPI della Corea del Sud perde oltre il 3,00% e il JP225 del Giappone scende dell’1,75%.

La valuta più debole nella prima parte della giornata è la sterlina britannica, in calo dopo la sospensione dell’aumento dell’imposta sul reddito.

Il Primo Ministro Keir Starmer e il Ministro delle Finanze Rachel Reeves hanno ritirato i piani per aumentare l’imposta sul reddito in vista del budget previsto per il 26 novembre, lasciando un divario fiscale di circa 30 miliardi di sterline.

Dall’altra parte, tra le valute più forti figura il dollaro neozelandese.

L’indice PMI di ottobre è salito a 51,4 (da 50,1) e la RBNZ ha confermato l’allentamento delle restrizioni sui rapporti prestito/valore dei mutui (LVR) dal 1° dicembre.

Il petrolio WTI guadagna l’1,40% dopo un attacco ucraino a un terminal russo. Un attacco con droni ha danneggiato il terminal petrolifero del porto di Novorossiysk, che movimenta circa 2,2 milioni di barili al giorno.

Un alto funzionario statunitense ha segnalato progressi verso la riduzione dei dazi sulle importazioni dalla Svizzera, in attesa dell’approvazione del Presidente Trump.

Il New York Times riferisce che l’amministrazione sta preparando esenzioni tariffarie mirate per attenuare l’inflazione alimentare. Si tratta di una parte degli sforzi del governo per ridurre il costo della vita.

I prezzi delle nuove abitazioni in Cina sono scesi dello 0,45% m/m e quelli delle abitazioni esistenti dello 0,66% m/m. Il calo pluriennale sta pesando sui consumi. La produzione industriale di ottobre è salita del 4,9% a/a (al di sotto delle previsioni), le vendite al dettaglio sono aumentate del 2,9%, gli investimenti in immobilizzazioni sono diminuiti dell’1,7% da inizio anno e la disoccupazione è rimasta al 5,1%.

La PBoC ha fissato il cambio USDCNY al livello più alto dall’ottobre 2024.

Un nuovo accordo tra Stati Uniti e Corea del Sud prevede significativi tagli tariffari e ingenti investimenti coreani. Seul ha annunciato misure per stabilizzare il won dopo che è sceso ai minimi degli ultimi 7 mesi. Non mancano le speculazioni su interventi nel mercato valutario.

Amazon e Microsoft hanno sostenuto il Gain AI Act — regolamentazioni che limitano l’export dei chip avanzati di Nvidia verso la Cina.

Il mercato delle criptovalute ha continuato a scendere, sulla scia del più ampio sentiment di avversione al rischio e di notizie politiche negative. Il Bitcoin è sceso ai livelli più bassi da maggio 2025, intorno ai 96.000 USD.

