ULTIMA ORA: l'indice PMI manifatturiero dell'Eurozona non raggiunge le stime 🇪🇺 📉

Ore 09:50 CET, Francia – Dati PMI di dicembre:

HCOB PMI manifatturiero Francia: effettivo 50,7; attese 50,6; precedente 47,8;

Ore 09:55 CET, Germania – Dati PMI di dicembre:

HCOB PMI manifatturiero Germania: effettivo 47,0; attese 47,7; precedente 48,2;

Ore 10:00 CET, Area Euro – Dati PMI di dicembre:

HCOB PMI manifatturiero Area Euro: effettivo 48,8; attese 49,2; precedente 49,6;

Il PMI dell’area euro si è indebolito più del previsto, poiché la produzione è diminuita per la prima volta da febbraio 2025, a causa di un forte deterioramento della domanda, in particolare delle esportazioni. I nuovi ordini sono calati più rapidamente, spingendo le aziende a riduzioni più marcate degli acquisti, delle scorte e dell’occupazione. Le catene di fornitura si sono irrigidite e i costi degli input sono aumentati, ma le imprese hanno continuato a praticare sconti sui prezzi. Nonostante la debolezza attuale, l’ottimismo delle imprese è salito ai massimi pluriennali.

Andamenti contrastanti tra Francia e Germania

La Francia è stata uno dei punti positivi del report, con il rimbalzo del PMI sostenuto da una forte ripresa della domanda estera, che ha contribuito a stabilizzare la produzione e ad attenuare il calo degli ordini complessivi. L’occupazione è tornata a crescere, le scorte sono state ridotte e i tagli agli acquisti si sono attenuati. Le pressioni sui costi si sono moderate, consentendo modesti aumenti dei prezzi, mentre la domanda interna e l’incertezza politica hanno limitato la fiducia.

Il PMI della Germania è invece sceso a causa di un ulteriore indebolimento della domanda, guidato da una marcata accelerazione del calo degli ordini esteri. La produzione è diminuita dopo un lungo periodo di espansione, determinando tagli più profondi a occupazione, acquisti e scorte. I colli di bottiglia nella catena di fornitura e l’aumento dei costi degli input hanno accresciuto le pressioni, mentre l’intensa concorrenza ha costretto a ulteriori sconti sui prezzi nonostante i costi più elevati.

EUR/USD (D1)

L’EURUSD ha esteso le perdite dopo la pubblicazione dei dati, dopo aver precedentemente fallito il superamento di una resistenza chiave in area 1,1765. La coppia è scesa di circa lo 0,5% nell’ultima settimana, riflettendo la forza generalizzata del dollaro in un contesto di aspettative più contenute sui tagli dei tassi USA nel primo trimestre 2026. Il supporto immediato si colloca in area 1,1720, mentre un RSI vicino alla zona di ipervenduto (in avvicinamento a 30) suggerisce cautela prima di inseguire ulteriori ribassi.

Fonte: xStation5