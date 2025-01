Notizie del mattino (15.01.2025)

I mercati asiatici hanno registrato un moderato rialzo mercoledì, mentre gli investitori attendevano i dati chiave sull'inflazione negli Stati Uniti. Il Nikkei giapponese è salito dello 0,3%, mentre il CSI 300 cinese è sceso dello 0,2%. Il sentimento regionale è rimasto sottotono, con il SET della Thailandia in calo di oltre l'1% e il KLCI della Malesia in flessione dello 0,7%.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol è stato arrestato in un'operazione all'alba per il suo fallito tentativo di legge marziale a dicembre. Tuttavia, il KOSPI ha mostrato resilienza, guadagnando lo 0,3%, mentre la Banca di Corea è attesa a un taglio dei tassi di 25 punti base giovedì, in un contesto di sfide economiche e incertezza politica.

Lo yen giapponese si è rafforzato dello 0,4% dopo che il governatore della BOJ, Ueda, ha indicato possibili aumenti dei tassi nella riunione della prossima settimana, citando un positivo andamento della crescita salariale. La BOJ ha posto fine ai tassi negativi lo scorso marzo e ha alzato i tassi allo 0,25% a luglio; i mercati ora scommettono su ulteriori strette monetarie, poiché l'inflazione rimane sopra il 2%.

Gli Stati Uniti pianificano ulteriori controlli sulle esportazioni di chip, prendendo di mira TSMC e altri produttori, per limitare il flusso di semiconduttori avanzati verso la Cina, aggiungendosi alle misure già adottate dall'amministrazione Biden. Le nuove normative mirano a incrementare la sorveglianza sui clienti cinesi con possibili legami militari.

TikTok ha annunciato l'intenzione di chiudere la sua app negli Stati Uniti domenica, prima della scadenza del divieto federale, a meno che non intervenga la Corte Suprema. L'azienda stima che un terzo dei suoi 170 milioni di utenti statunitensi smetterebbe di accedere alla piattaforma entro un mese dal divieto.

Nippon Steel cerca collaborazione con la nuova amministrazione Trump per salvare la sua acquisizione di U.S. Steel da 15 miliardi di dollari dopo il rifiuto di Biden. La società ha intentato cause legali contro la decisione di Biden, mentre i rivali domestici Cleveland-Cliffs e Nucor preparano un'offerta congiunta concorrente.

L'oro è rimasto stabile a $2.675,90 mentre i trader attendono i dati CPI statunitensi, sebbene i numeri PPI più deboli abbiano fornito un certo supporto. Il rame è sceso dello 0,6% a $9.101,50 nonostante le importazioni record cinesi di dicembre, poiché i mercati valutano l'impatto potenziale delle misure tariffarie pianificate da Trump.

I prezzi del petrolio si sono stabilizzati con il Brent a $79,95 e il WTI a $76,45, vicini ai massimi di quattro mesi per l'impatto delle sanzioni russe. I dati API hanno mostrato che le scorte di greggio negli Stati Uniti sono diminuite di 2,6 milioni di barili la scorsa settimana, mentre le scorte di benzina sono aumentate di 5,4 milioni di barili.

Il dollaro è rimasto stabile al di sotto dei massimi degli ultimi due anni, mentre i mercati attendono i dati sull'inflazione statunitense e le prospettive di politica della Fed. I mercati dei capitali sudcoreani hanno registrato i maggiori deflussi stranieri da marzo 2020, pari a 3,86 miliardi di dollari a dicembre, in un contesto di turbolenze politiche.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.