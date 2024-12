Notizie del mattino (16.12.2024)

Stiamo iniziando una nuova settimana nei mercati finanziari. L’apertura della sessione di lunedì è segnata da Bitcoin, che ha raggiunto nuovi massimi storici sopra i $106.000, con un aumento del 2%.

Anche altre criptovalute stanno registrando guadagni, sebbene siano i progetti a grande capitalizzazione a mostrare gli incrementi maggiori. Ethereum sta attualmente salendo del 2,1%.

I mercati azionari asiatici, tuttavia, sono dominati da ribassi. In Cina, i dati deboli sulle vendite al dettaglio confermano agli investitori che la situazione interna della principale economia mondiale non sta migliorando, spingendo al ribasso i prezzi azionari dei vari indici. CHN.Cash sta attualmente perdendo lo 0,5%.

Le vendite al dettaglio in Cina per novembre hanno registrato un aumento del +3,0% su base annua (era previsto +4,6%). Nello stesso periodo, la produzione industriale è aumentata del +5,4% su base annua (+5,3% previsto). Nel frattempo, i prezzi delle case sono diminuiti del 5,7% su base annua a novembre (precedentemente -5,9%).

Gli investitori hanno ricevuto anche diversi rapporti dal Giappone. Il PMI manifatturiero preliminare di dicembre è stato di 49,5 (precedentemente 49,0). I servizi si attestano a 51,4 (precedentemente 50,5). Gli ordini di macchinari per ottobre sono cresciuti del +2,1% su base mensile (era previsto +1,2%).

In Corea del Sud, il parlamento ha deciso di mettere in stato d’accusa il Presidente Jun Suk Jeol dopo le sue controverse decisioni sulla legge marziale.

Moody’s ha declassato il rating della Francia da "Aa2" a "Aa3", con outlook stabile, in una revisione straordinaria del rating, citando la frammentazione politica.

Nel mercato valutario, il franco svizzero e le valute Antipodi risultano al momento i migliori performer. Tuttavia, il dollaro statunitense e lo yen giapponese sono sotto pressione.

Nel mercato delle materie prime, si osservano attualmente aumenti moderati nei prezzi dei metalli preziosi. Il petrolio greggio e il gas naturale, invece, sono sotto pressione ribassista.

Oggi nel calendario economico, l’attenzione è rivolta ai dati PMI delle principali economie mondiali. Gli investitori seguiranno anche i discorsi di Christine Lagarde (BCE) e Tiff Macklem (BoC).

Mappa di calore che mostra la volatilità attualmente presente nel mercato FX. Fonte: xStation

