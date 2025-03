Notizie del mattino (17.03.2025)

Wall Street ha interrotto la sua serie di forti ribassi venerdì, con i principali indici che hanno chiuso in rialzo sulla scia della notizia che i Democratici non avrebbero bloccato il disegno di legge sulla spesa pubblica al Senato. Il Nasdaq è salito del 2,61%, l’S&P 500 ha guadagnato il 2,13%, il DJIA è aumentato dell’1,65% e il Russell 2000 ha chiuso la sessione con un incremento del 2,53%.

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha considerato salutare l’attuale correzione di Wall Street, affermando che un'euforia comparabile nel mercato azionario porterebbe a una crisi finanziaria. Nel contesto di una potenziale recessione negli Stati Uniti, Bessent ha aggiunto che "non c’è alcuna garanzia che non accada".

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha suggerito potenziali colloqui bilaterali con i partner commerciali dopo l'imposizione di tariffe chiave sugli Stati Uniti.

Donald Trump ha annunciato che martedì avrà una conversazione con Vladimir Putin, aggiungendo che "molto è stato fatto nel fine settimana".

Gli indici in Asia stanno guadagnando all’inizio della settimana in risposta a dati migliori sui consumi dalla Cina. L’HSCEI è salito dell’1%, lo Shanghai SE Composite dello 0,3%, il Nikkei 225 giapponese dell’1,2% e il Kospi sudcoreano dell’1,56%.

Le vendite al dettaglio in Cina sono aumentate del 4% a febbraio (previsione: 3,8%), mentre la produzione industriale è cresciuta del 5,9% (previsione: 5,3%). L’impatto positivo dei dati è bilanciato da un ulteriore calo dei nuovi prezzi immobiliari (-0,14% su base mensile, precedentemente: -0,07%) e da un tasso di disoccupazione più alto del previsto (5,4%, previsione: 5,1%, precedentemente: 5,2%).

Oggi è prevista una conferenza stampa dei rappresentanti del governo cinese, durante la quale verranno annunciate nuove misure per stimolare la domanda interna.

La volatilità nel mercato valutario rimane moderata. L’EUR/USD è stabile (1,088), lo yen giapponese continua la sua correzione (USD/JPY: -0,23%) e le valute dell’area del Pacifico fanno piccoli guadagni contro il dollaro (AUD/NZD: +0,03%, NZD/USD: +0,13%). L’indice del dollaro è leggermente in rialzo (USDIDX: +0,05%).

L’oro guadagna lo 0,15% a 2.988 dollari l’oncia, mentre anche l’argento è in rialzo (+0,1% a 33,83 dollari l’oncia).

I contratti sul petrolio Brent e WTI salgono dello 0,6%, mentre i futures sul gas naturale rimangono invariati.

Il mercato delle criptovalute è generalmente ottimista. Bitcoin ed Ethereum guadagnano rispettivamente l’1,1% e lo 0,7%. Si registrano rialzi anche per Polygon (+3,05%), Chainlink (+2,45%), Ripple (+1,5%) e Solana (+1,3%).

I principali dati macroeconomici di oggi includono le vendite al dettaglio negli Stati Uniti.

