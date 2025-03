Notizie del mattino (18.03.2025)

La rinnovata escalation delle tensioni geopolitiche tra Israele - Hamas e USA - Iran ha spinto il capitale a rifugiarsi in asset più sicuri. Nella prima parte della giornata, si sono osservati guadagni in Oro, Petrolio e Dollaro statunitense. I contratti CFD sugli indici statunitensi, così come quelli sugli indici in Cina ed Europa, erano in calo. Tuttavia, le perdite non sono significative.

I contratti statunitensi sono in ribasso tra lo 0,30% e lo 0,50%. I contratti sugli indici cinesi registrano perdite fino allo 0,70%. Il contratto australiano AU200.cash è in calo dello 0,50%, mentre l'indice SG20cash di Singapore guadagna lo 0,50%. I contratti sugli indici europei sono scambiati in modo misto, con variazioni comprese tra +/-0,05%.

Il prezzo del petrolio WTI è salito dello 0,90% a 67,70 dollari al barile in risposta all'escalation delle tensioni in Medio Oriente.

L'oro ha raggiunto un nuovo massimo storico di 3.012 dollari, guadagnando lo 0,40% nella giornata di oggi.

Le tensioni tra Israele e Hamas stanno nuovamente aumentando e la tregua temporanea è stata interrotta. Israele ha lanciato intensi attacchi aerei su Gaza dopo che Hamas si è rifiutata di rilasciare ostaggi. Hamas ha respinto le proposte dei mediatori, portando alla ripresa dei combattimenti.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avvertito l'Iran che, se i ribelli yemeniti Houthi continueranno ad attaccare le rotte commerciali internazionali, dovranno affrontare "terribili" conseguenze. Ha dichiarato che la leadership iraniana sarà ritenuta responsabile di "ogni colpo sparato dagli Houthi", sostenuti da Teheran da lungo tempo. Il gruppo ha poi affermato di aver attaccato una portaerei statunitense tre volte negli ultimi due giorni.

Il Pentagono ha riferito che, da sabato, ha attaccato 30 obiettivi in Yemen, segnando la più grande operazione militare statunitense in Medio Oriente da quando Trump è tornato alla Casa Bianca.

Ci sono notizie secondo cui le forze statunitensi avrebbero affondato una nave spia iraniana, ma ciò non è ancora stato ufficialmente confermato.

Il Dollaro statunitense è la valuta più forte oggi, nonostante la limitata volatilità nel mercato forex. L'USD si è rafforzato rispetto a EUR, AUD, NZD, CAD e GBP, evidenziando la forza generale della valuta americana. USDJPY è in rialzo dello 0,35% a 149,8500.

Il ministro delle Finanze giapponese, Katsunobu Kato, ha sottolineato che il mercato dovrebbe determinare autonomamente i prezzi delle obbligazioni. Tuttavia, ha avvertito che un intervento del governo è possibile se la situazione diventa instabile.

La Banca del Giappone (BOJ) si riunirà martedì e mercoledì, ma il mercato non si aspetta modifiche alla politica monetaria. La ragione sono i rischi derivanti dalla guerra commerciale globale e dai dazi.

Trump ha annunciato una conversazione con Putin per porre fine alla guerra. Ha sottolineato che molti punti di accordo sono già stati raggiunti, ma rimangono questioni irrisolte. L'incontro è previsto per oggi.

Continuano gli attacchi contro le auto Tesla. Ignoti hanno danneggiato circa 20 veicoli in una concessionaria Tesla. In precedenza, si erano verificati spari in una showroom Tesla in Oregon.

Trump ha ordinato la fine della protezione per Hunter Biden e Ashley Biden, figlio e figlia dell'ex presidente Joe Biden.

Secondo Deutsche Bank, su 60 correzioni di mercato storiche del 10%—come quella attuale—il 44% ha portato a una recessione entro 12 mesi. Nel 12% dei casi, la recessione era già iniziata, mentre nel 56% le correzioni non erano collegate a una recessione.

