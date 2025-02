Notizie del mattino (19.02.2025)

I mercati asiatici hanno registrato andamenti contrastanti a causa delle ultime minacce tariffarie di Trump, che hanno pesato sul sentiment. Il Nikkei 225 del Giappone e l’Hang Seng di Hong Kong sono scesi rispettivamente dello 0,4% e dello 0,7%. Tuttavia, il KOSPI della Corea del Sud è balzato dell'1,8% raggiungendo un massimo di cinque mesi, sostenuto dalla forza del settore tecnologico e dal miglioramento delle condizioni politiche dopo la conclusione del processo di impeachment del presidente Yoon.

Il presidente Trump ha annunciato l’intenzione di imporre dazi del 25% sulle importazioni di automobili, prodotti farmaceutici e semiconduttori. I dazi sulle auto potrebbero entrare in vigore già ad aprile, mentre per gli altri settori i tempi di attuazione rimangono incerti, poiché ai produttori è stato concesso del tempo per stabilire operazioni negli Stati Uniti. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i principali partner commerciali, con il Giappone che ha sollevato formalmente la questione a causa della sua forte esposizione nel settore automobilistico.

Il membro del consiglio della Banca del Giappone, Hajime Takata, ha segnalato ulteriori aumenti dei tassi di interesse, avvertendo che mantenere tassi bassi potrebbe portare a un'eccessiva assunzione di rischi e a pressioni inflazionistiche. I mercati stanno scontando con una probabilità dell'80% un rialzo dei tassi allo 0,75% a luglio, con il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni che oscilla intorno all’1,425%.

La Reserve Bank of New Zealand ha tagliato il tasso di riferimento di 50 punti base al 3,75% e ha previsto altri due tagli di 25 punti base ad aprile e maggio. Il governatore Orr ha indicato che il tasso terminale sarà inferiore alle previsioni precedenti, puntando a circa il 3% entro la fine dell'anno per sostenere l’economia in difficoltà.

I prezzi del petrolio sono aumentati dopo che attacchi di droni ucraini hanno colpito una stazione di pompaggio russa, interrompendo le forniture dal Kazakistan. Il Brent è salito dello 0,3% a 76,04 dollari, mentre il WTI ha guadagnato lo 0,3% a 72,03 dollari. Il Caspian Pipeline Consortium ha riportato una riduzione delle spedizioni del 30-40% a seguito dell’attacco.

L'ente regolatore finanziario di Hong Kong ha annunciato piani per ampliare i servizi legati alle criptovalute, valutando l'approvazione di nuovi derivati su asset digitali e prodotti di prestito a margine per determinati investitori. La città ha concesso nove licenze per piattaforme di trading di asset digitali e sta esaminando altre otto domande, con l’obiettivo di diventare un hub regionale per le criptovalute.

Il dollaro statunitense è rimasto stabile mentre i mercati valutavano le tensioni commerciali e i colloqui di pace tra Russia e Ucraina, mentre il dollaro neozelandese si è ripreso dalle perdite iniziali, scambiando a 0,572 dollari dopo la decisione della RBNZ sui tassi. Lo yen giapponese si è leggermente rafforzato a 151,83 per dollaro, grazie alle crescenti aspettative di un inasprimento della politica della BOJ.

Il mercato immobiliare cinese ha continuato a mostrare segni di debolezza, con i prezzi delle nuove abitazioni rimasti stagnanti per il secondo mese consecutivo a gennaio e un calo annuo del 5,0%. Il settore, colpito dalla crisi, continua ad affrontare sfide legate all’elevato livello di scorte, alla debole domanda e a fattori demografici sfavorevoli a lungo termine, alimentando richieste di ulteriori misure di sostegno.

La piattaforma X di Elon Musk sarebbe in trattative per raccogliere fondi con una valutazione di 44 miliardi di dollari, pari al prezzo originale di acquisizione di Twitter. Il possibile round di finanziamento segnala una significativa ripresa rispetto alla valutazione di 12,3 miliardi di dollari stimata da Fidelity a dicembre, grazie all’aumento dell’attività degli utenti legata alle elezioni presidenziali statunitensi e al ritorno degli inserzionisti.

Il mercato azionario cinese ha mantenuto il suo slancio rialzista dopo che l’incontro del presidente Xi con i CEO del settore tecnologico e le promesse di maggiore supporto al settore privato hanno rafforzato il sentiment. Lo Shanghai Shenzhen CSI 300 e lo Shanghai Composite sono entrambi saliti di circa lo 0,7%, proseguendo il rally guidato dall’intelligenza artificiale. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.