Notizie del mattino (19.05.2025)

Wall Street ha chiuso in rialzo venerdì (S&P 500: +0,7%, Nasdaq: +0,5%, DJIA: +0,78%, Russell 2000: +0,9%), ma i futures sugli indici statunitensi sono scivolati in territorio negativo dopo che Moody’s Ratings ha declassato il rating creditizio degli Stati Uniti, citando un aumento più marcato del debito e dei pagamenti per interessi nell’ultimo decennio rispetto ad altre economie comparabili.

L'incertezza sulle azioni statunitensi sostiene i metalli preziosi: l'oro rimbalza del +0,45% a 3 217 $/oncia, mentre l'argento guadagna il +0,25% a 32,36 $/oncia. Il Brent e il WTI estendono i cali della scorsa settimana (‑0,5% ciascuno); i futures sul gas naturale (NATGAS) scendono bruscamente (‑2,2%).

Criptovalute: Il sentiment è ribassista: il Bitcoin perde l'1% a 103 000 $, Ethereum è in calo dello 0,5% a 2 382 $. In rosso anche i futures su Sushi (‑4,5%), Solana (‑2,6%), Dogecoin (‑2,2%) e Chainlink (‑2%).

