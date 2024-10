Notizie del mattino (19.09.2024)

La Fed ieri ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base portandoli al 5% e ha comunicato un ciclo di allentamento monetario piuttosto aggressivo. Questa mossa ha inizialmente soddisfatto i mercati azionari, ma è stata seguita da un movimento contrario e Wall Street ha chiuso la sessione di ieri con modesti ribassi. Oggi, tuttavia, i guadagni sugli indici statunitensi sono accelerati dopo la chiusura, con l'US500 in rialzo di quasi 30 punti a 5734 punti.

Come indica il dot-plot, i banchieri della FED stimano che il tasso USA raggiungerà il 4,4% entro la fine del 2024 (era previsto in precedenza al 5,1%). Per il 2025, la Fed prevede una mediana del 3,4%, con una stima precedente del 4,1%. Valori chiaramente inferiori alle aspettative. Solo un membro della Fed ha votato contro il taglio.

Il presidente della Fed, Powell, in una conferenza stampa, ha segnalato che i consumi sono pressoché resilienti ai tassi più alti, nonostante l'inflazione diffusa. Di conseguenza, un atterraggio morbido dell'economia statunitense è altamente possibile, senza gravi perdite per il mercato del lavoro. Inoltre, alcuni commenti più accomodanti di Powell hanno sottolineato che la Fed è pronta a sostenere il mercato del lavoro in caso di qualsiasi debolezza e che è piuttosto determinata a mantenere le sue condizioni al livello attuale.

La sessione asiatica si è chiusa con guadagni molto solidi sia per gli indici azionari cinesi che giapponesi, con i futures su Nikkei (JAP225) e Hang Seng (HK.cash) rispettivamente in rialzo dell'1,8% e del 2%. L'USDJPY viene scambiato sopra 142,7 a causa del dollaro USA indebolito, a sostegno del sentiment del mercato azionario giapponese.

La coppia AUDUSD si è rafforzata dopo i dati del mercato del lavoro australiano; la disoccupazione è rimasta invariata al 4,2%, in linea con le previsioni, e la variazione dell'occupazione è stata di 47,5k contro i 26k previsti e i 58,1k precedenti. Allo stesso tempo, tuttavia, la variazione dell'occupazione a tempo pieno ha mostrato un calo di oltre 3.000 contro un aumento di 60,5k nel mese di luglio.

Il PIL della Nuova Zelanda del secondo trimestre non ha sorpreso i mercati, mostrando un calo annualizzato del -0,5% rispetto al -0,5% previsto e allo 0,5% di crescita del primo trimestre. Trimestre su trimestre, è sceso del -0,2% rispetto al -0,4% di calo previsto e allo 0,1% di crescita del primo trimestre 2024.

L'EURUSD mantiene buona parte dei guadagni di ieri ed è scambiato sopra 1,112. L'oro è scivolato da circa 2.600 dollari l'oncia, ma è ancora vicino a 2.560 dollari, sostenuto dalla debolezza del dollaro; l'argento sale del 2%. I rendimenti dei titoli decennali si attestano attualmente intorno al 3,71%. Anche i future sugli indici azionari europei guadagnano sull'onda dell'ottimismo di Wall Street; il DE40 viene scambiato vicino allo 0,6% e l'EU50 è in rialzo di oltre lo 0,8%.

Gli investitori attendono oggi la decisione della Banca d'Inghilterra, che potrebbe aumentare la volatilità sulla coppia GBPUSD intorno alle 13:00 CET; allo stesso tempo, anche la CBRT turca deciderà sui tassi (entrambi gli istituti dovrebbero lasciare i tassi invariati, secondo i mercati). Alle 14:30 CET saranno pubblicate le variazioni delle richieste di disoccupazione dagli Stati Uniti e l'indice regionale della Fed di Filadelfia, mentre alle 16:00 CET conosceremo il sentiment dei consumatori statunitensi secondo la Conference Board. La volatilità e la propensione alla copertura potrebbero aumentare prima di domani, il cosiddetto "triple witching day".

Source: xStation5

