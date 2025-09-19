Notizie del mattino (19.09.2025)

Ieri, una potente ondata di rialzi ha spinto l’S&P 500, il Nasdaq 100, il Dow Jones Industrial Average e il Russell 2000 a nuovi massimi storici — un evento che si è verificato solo 25 volte nel XXI secolo.

Oltre 300 titoli dell’S&P 500 hanno chiuso in rialzo, guidati dai nomi tecnologici, con Nvidia e Intel in prima linea. Intel è balzata del 23%, mentre il Nasdaq 100 ha guadagnato l’1,1%. Il Russell 2000 ha registrato forti guadagni, salendo del 2,5%.

Le azioni FedEx sono aumentate di oltre il 5% dopo la chiusura di Wall Street, grazie ai risultati sugli utili — un movimento che probabilmente oggi sosterrà il sentiment nell’intero settore logistico e dei trasporti statunitense.

I rendimenti dei Treasury americani hanno restituito i guadagni precedenti dopo che i dati hanno mostrato che le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono diminuite al ritmo più forte degli ultimi quattro anni, alleviando alcune preoccupazioni sulla salute del mercato del lavoro.

Oggi gli investitori digeriranno principalmente dati macro secondari da Regno Unito e Germania. In primo piano, tuttavia, ci sarà una telefonata programmata tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping intorno alle 13:00 GMT. La volatilità dei mercati potrebbe anche aumentare a causa del “triple witching” — la scadenza trimestrale di futures e opzioni sui mercati finanziari.

La Bank of Japan ha mantenuto invariati i tassi d’interesse allo 0,5%, in linea con le attese di mercato. La coppia USDJPY è in calo di quasi lo 0,3% oggi, mentre l’indice del dollaro USA (USDIDX) è in leggero rialzo. Questo ha pesato sull’EURUSD, con la coppia principale in calo di circa lo 0,1%.

Il sentiment nei mercati dei futures è oggi misto. In Europa si nota una cauta pressione al rialzo. Il contratto italiano ITA40 è in calo di quasi lo 0,6%, mentre l’UK100 guadagna oltre lo 0,5%.

In Asia prevalgono i ribassi, con il JP225 giapponese in flessione di quasi l’1,8% a causa dell’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato giapponesi, che sono sulla buona strada per raggiungere livelli record e del piano della BoJ di vendere ETF su una scala simile alla dismissione di azioni acquistate dalle banche negli anni 2000.

Le materie prime energetiche come petrolio e gas hanno iniziato la sessione con leggere perdite, mentre i prodotti agricoli del CBOT — tra cui grano, soia e mais — registrano modesti guadagni.

Nel frattempo, sul mercato delle criptovalute, il sentiment si è leggermente indebolito; il prezzo del Bitcoin è sceso sotto i 117.000 dollari.

