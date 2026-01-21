Notizie del mattino (21.01.2026)

La sessione dell’Asia-Pacifico si sta svolgendo con un sentiment moderatamente positivo dopo il brusco sell-off registrato martedì negli Stati Uniti. I movimenti sugli indici sono contenuti, con rialzi compresi tra +0,20% e +1,10% . Gli indici cinesi guadagnano tra +0,20% e +0,40% , mentre il JP225 giapponese guida i rialzi, arrivando fino a +1,10% .

dopo il brusco sell-off registrato martedì negli Stati Uniti. I movimenti sugli indici sono contenuti, con rialzi compresi tra . Gli indici cinesi guadagnano tra , mentre il guida i rialzi, arrivando fino a . L’ oro sale del 2,50% , raggiungendo un nuovo massimo storico intorno a 4.880 dollari l’oncia . Da inizio anno l’oro registra un progresso del 13% , e una parte consistente dei rialzi previsti dalle banche per il 2026 potrebbe essere già stata realizzata nel primo mese dell’anno.

sale del , raggiungendo un nuovo intorno a . Da inizio anno l’oro registra un progresso del , e una parte consistente dei rialzi previsti dalle banche per il 2026 potrebbe essere già stata realizzata nel primo mese dell’anno. Netflix ha leggermente superato le attese nel Q4 : l’ EPS si è attestato a 0,56 USD (contro 0,55), i ricavi hanno raggiunto 12,05 miliardi di dollari (contro 11,97), e il free cash flow è risultato significativamente più forte, a 1,87 miliardi di dollari (contro 1,46). Tuttavia, la guidance per il primo trimestre è mista: i ricavi previsti, pari a 12,16 miliardi di dollari , sono sostanzialmente in linea con il consensus, ma l’ utile operativo (3,91 miliardi di dollari) e il margine operativo (32,1%) risultano inferiori alle aspettative. Le azioni Netflix sono scese del 5,40% nell’after-hours.

ha leggermente superato le attese nel : l’ si è attestato a (contro 0,55), i hanno raggiunto (contro 11,97), e il è risultato significativamente più forte, a (contro 1,46). Tuttavia, la è mista: i ricavi previsti, pari a , sono sostanzialmente in linea con il consensus, ma l’ (3,91 miliardi di dollari) e il (32,1%) risultano inferiori alle aspettative. Le azioni Netflix sono scese del nell’after-hours. Barclays osserva che, sebbene il dollaro si sia indebolito nel breve termine, l’ euro potrebbe risultare più vulnerabile a ribassi in caso di una seria escalation del conflitto tra USA e UE . Le economie fortemente orientate all’export, come la Germania , sono considerate le più esposte a un’escalation commerciale.

osserva che, sebbene il dollaro si sia indebolito nel breve termine, l’ potrebbe risultare più vulnerabile a ribassi in caso di una seria escalation del conflitto tra . Le economie fortemente orientate all’export, come la , sono considerate le più esposte a un’escalation commerciale. Goldman prevede un rendimento intorno all’11% per le azioni globali nei prossimi 12 mesi , trainato principalmente dalla crescita degli utili piuttosto che da un’espansione delle valutazioni. L’ US500 è in calo dell’ 1,10% da inizio anno.

prevede un per le azioni globali nei prossimi , trainato principalmente dalla crescita degli utili piuttosto che da un’espansione delle valutazioni. L’ è in calo dell’ da inizio anno. Le azioni statunitensi hanno registrato la peggiore seduta da ottobre , con l’ US500 in ribasso di oltre 2,00% e l’ US100 in calo fino al 2,40% . L’indice di volatilità VIX è balzato verso i 21 punti e oggi si è ridimensionato intorno a 19,85 punti .

, con l’ in ribasso di oltre e l’ in calo fino al . L’indice di volatilità è balzato verso i e oggi si è ridimensionato intorno a . Il discorso di Trump a Davos e i colloqui con i leader europei aprono la strada a una de-escalation tattica . Storicamente, forti sell-off di mercato tendono a esercitare pressione sulle amministrazioni statunitensi affinché moderino la propria retorica (il cosiddetto effetto “TACO” ).

e i colloqui con i leader europei aprono la strada a una . Storicamente, forti sell-off di mercato tendono a esercitare pressione sulle amministrazioni statunitensi affinché moderino la propria retorica (il cosiddetto ). I titoli di Stato giapponesi (JGB) hanno registrato un lieve rialzo dopo la forte ondata di vendite all’inizio della settimana.

hanno registrato un lieve rialzo dopo la forte ondata di vendite all’inizio della settimana. I movimenti valutari sono generalmente contenuti, con la maggior parte delle principali coppie che scambia all’interno di range ristretti .

che scambia all’interno di . Il primo ministro neozelandese Christopher Luxon ha annunciato elezioni parlamentari per il 7 novembre. La notizia, tuttavia, non ha innescato reazioni significative sui mercati.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.