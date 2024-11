Notizie del mattino (22.11.2024)

L'indice core dei prezzi al consumo (CPI) del Giappone è aumentato del 2,3% su base annua a ottobre, leggermente al di sopra delle aspettative ma segnando il secondo mese consecutivo di rallentamento. I prezzi degli alimenti non deperibili sono saliti del 3,8%, con il riso in aumento del 58,9%, il livello più alto dal 1971. Crescono le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della BOJ nella riunione di dicembre.

I mercati asiatici sono generalmente in rialzo, guidati da titoli tecnologici e produttori di semiconduttori. Il Nikkei ha guadagnato l'1,2%, il KOSPI è salito dell'1,2% e l'ASX 200 ha registrato un aumento dell'1,1%. L'indice MSCI Asia Pacific è aumentato dello 0,7%. I mercati cinesi hanno invece sottoperformato, con il CSI 300 in calo dello 0,5% a causa dell'incertezza sulle misure di stimolo.

Bitcoin balza a un record di $99.368, avvicinandosi alla storica soglia dei $100.000 grazie all'ottimismo sulla presidenza Trump. Il mercato delle criptovalute ha guadagnato 1 trilione di dollari dall'elezione, poiché l'industria prevede regolamentazioni più favorevoli.

I future statunitensi sono piatti mentre le tensioni Russia-Ucraina si intensificano dopo che Mosca ha lanciato un missile ipersonico e minacciato ritorsioni nucleari. NVIDIA ha raggiunto un massimo storico grazie alla forte domanda di chip per l'AI, mentre Alphabet è in calo per preoccupazioni di uno smembramento.

Le azioni e le obbligazioni del gruppo Adani sono sotto pressione dopo un'accusa di frode negli Stati Uniti. S&P ha declassato l'outlook di tre entità del gruppo Adani a negativo, citando rischi di accesso ai finanziamenti. La principale società del gruppo, Adani Enterprises, è crollata del 22,6%. Il gruppo ha annullato un'emissione obbligazionaria da 600 milioni di dollari.

L'indice del dollaro è stabile vicino al massimo di un anno a 107,06 poiché i mercati riducono le aspettative di un taglio dei tassi della Fed a dicembre. Goolsbee della Fed di Chicago prevede un calo significativo dei tassi con il rallentamento dell'inflazione. I rendimenti dei Treasury sono in calo, con il decennale leggermente diminuito.

Lo yen giapponese si stabilizza dopo i dati sull'inflazione, con il cambio USD/JPY a 154,50. Ueda della BOJ segnala una maggiore attenzione ai dati in vista della riunione di dicembre, enfatizzando l'impatto dello yen sull'orientamento della politica.

Il petrolio guadagna terreno a causa delle crescenti tensioni Russia-Ucraina, con il Brent a $73,77 e il WTI a $70,10. Entrambi i contratti segnano un aumento settimanale del 4-5%. L'oro estende il rally per la quinta sessione consecutiva sulle preoccupazioni geopolitiche ed è attualmente a $2.687 l'oncia.

DirecTV annulla l'acquisizione pianificata di Dish Network dopo il mancato accordo con gli obbligazionisti per il cambio del debito.

Singapore rivede al rialzo le previsioni di crescita per il 2024 dopo risultati migliori del previsto nel terzo trimestre.

Eventi chiave in arrivo: PMI flash europei e del Regno Unito, dati sulle vendite al dettaglio nel Regno Unito, maggiore attenzione alla decisione politica della BOJ dopo i dati sull'inflazione.

