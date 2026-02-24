Notizie del mattino (24.02.2026)

La recente “scare trade” guidata dall’AI (ovvero la vendita di asset rischiosi da parte degli investitori per timori legati all’impatto dell’intelligenza artificiale sui modelli di business) sembra in fase di raffreddamento; tuttavia, la sessione statunitense di ieri è stata molto debole, con il Dow Jones Industrial Average in calo di oltre l’1,65% e il Nasdaq-100 in ribasso dell’1,2%.

Ieri i titoli software statunitensi hanno registrato nuove vendite, con le azioni IBM in calo dell’11% dopo la pubblicazione delle nuove funzionalità di Claude sviluppate da Anthropic.

I mercati asiatici si sono mossi al rialzo nonostante il precedente arretramento di Wall Street, con i future sugli indici azionari USA in progresso di circa lo 0,2%, mentre anche le borse europee erano attese in apertura positiva.

Gli operatori hanno ruotato verso i produttori di chip, considerati i “picks and shovels” della filiera AI; SK Hynix, Samsung Electronics e TSMC hanno toccato nuovi massimi.

La forza dei mercati asiatici segue il calo di lunedì a Wall Street, guidato dalle flessioni nei comparti tecnologico, delivery e pagamenti, dopo che Citrini Research ha segnalato potenziali rischi legati all’AI in diversi settori.

Le vendite sono state aggravate dall’incertezza persistente sui rischi tariffari legati a Donald Trump.

Performance regionali: Corea del Sud +2%, Taiwan +2,7%, mentre la Cina è salita alla riapertura dopo il Capodanno Lunare. Tuttavia, i metalli preziosi sono in calo in seguito alla riapertura della borsa di Shanghai.

Oro e argento sono scesi dopo quattro sedute consecutive di rialzi, e i Treasury hanno restituito parte dei guadagni con l’attenuarsi della domanda di beni rifugio.

Nel complesso, l’indice MSCI Asia Pacific Index ha recuperato le perdite iniziali e segna un progresso di circa lo 0,2%.

Il Bitcoin è in calo del 2% e oscilla intorno al livello di 63.000 dollari dopo la recente ondata di vendite.

L’amministrazione Trump ritiene che la cinese DeepSeek abbia utilizzato il chip AI più avanzato di Nvidia per addestrare il suo ultimo modello.

