Notizie del mattino (24.10.2025)

Punti chiave L'inflazione del Giappone è rimasta elevata al 2,9% su base annua.

Lo yen giapponese è oggi la valuta più debole tra quelle del G10.

In Australia, il PMI manifatturiero preliminare è sceso a 49,7.

Trump ha dichiarato la “fine” di tutti i negoziati commerciali con il Canada.

Dopo la chiusura della sessione statunitense, Trump ha dichiarato: “Vedremo presto un’azione sul territorio in Venezuela”, senza ulteriori commenti da parte dei media. Se ciò dovesse indicare una possibile intervento militare, i flussi verso gli asset rifugio potrebbero aumentare bruscamente.

Trump ha inoltre dichiarato la “fine” di tutti i negoziati commerciali con il Canada, facendo riferimento a una pubblicità sui “dazi di Reagan”. Nel frattempo, il Canada ha ridotto i limiti di importazione duty-free per Stellantis (−50%) e GM (−24,2%) al fine di incentivare maggiori investimenti interni. Finora, la reazione dell’USDCAD è stata contenuta.

A settembre, l’inflazione in Giappone è rimasta elevata al 2,9% su base annua, con la componente core al 2,9% e la core-core al 3,0%. I prezzi dei beni sono aumentati del 4,2% su base annua, mentre i servizi sono saliti solo dell’1,4%. Il ritmo debole nei servizi riduce le probabilità di un rialzo anticipato dei tassi da parte della BoJ e continua a esercitare pressione sullo yen.

Lo yen giapponese è oggi la valuta più debole tra quelle del G10, in calo di circa lo 0,20–0,40% rispetto ai principali concorrenti, mentre l’USDJPY è in rialzo dello 0,30%. I dati contrastanti sull’inflazione (beni rigidi, servizi deboli) offrono alla BoJ un motivo per rinviare la stretta monetaria, e i mercati ora vedono minore pressione per un rialzo dei tassi.

Il Ministro delle Finanze Katayama ha affermato che la politica della BoJ dovrebbe essere coerente con la linea del governo, sottolineando l’importanza dell’approccio accomodante del Governatore Ueda. Ha incontrato il Segretario al Tesoro Bessent e si prevede che si incontrerà nuovamente con lui e con Trump la prossima settimana. Takaichi ha annunciato una politica fiscale “responsabile ma proattiva”, con priorità alla crescita economica e la consolidazione fiscale in un secondo momento.

Il PMI manifatturiero preliminare del Giappone è sceso a 48,3 (minimo da 19 mesi), segnando il quarto mese consecutivo di contrazione. Il PMI dei servizi è diminuito a 52,4 e il composito a 50,9.

In Australia, il PMI manifatturiero preliminare è sceso a 49,7 (da 51,4), mentre quello dei servizi è salito a 53,1, portando il composito a 52,6. I dati contrastanti mantengono la RBA in un atteggiamento dipendente dai dati.

Le autorità cinesi si sono impegnate a rafforzare il sostegno ai consumi. La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma (NDRC) ha annunciato grandi aste, tra cui oltre 5.000 miliardi di yuan di investimenti nelle infrastrutture sotterranee per condutture, con l’obiettivo di stabilizzare la crescita e stimolare gli investimenti.

