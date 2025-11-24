Notizie del mattino (24.11.2025)

Le principali coppie di valute stanno scambiando oggi in range ristretti. Il mercato giapponese rimane chiuso a causa di una festività.

I rapporti del weekend indicano che Washington sta incoraggiando Kyiv ad accettare concessioni a favore della Russia come parte di una proposta di pace modificata. Le questioni territoriali e di sicurezza rimangono irrisolte.

Brent/WTI hanno leggermente ceduto all’inizio della nuova settimana sulla speculazione che un accordo Russia–Ucraina possa sbloccare le sanzioni. Le perdite sono state ora completamente recuperate.

Le azioni dei semiconduttori cinesi sono scese su voci secondo cui Trump potrebbe consentire le vendite dei chip H200 di Nvidia in Cina.

Il mercato si aspetta un taglio di 25 punti base al 2,25% nella riunione RBNZ di mercoledì. Secondo gli economisti, potrebbe trattarsi dell’ultimo taglio del ciclo.

Barclays prevede un dollaro forte nel 2026, sostenuto da un massiccio ciclo di investimenti in AI che incrementerà produttività e crescita, da un’elevata domanda globale di tecnologia statunitense e da minori preoccupazioni sui dazi. La banca prevede anche un contesto più stabile per gli asset rischiosi fino al 2026.

Barclays ritiene probabile che Powell propenderà per un taglio nella riunione FOMC di dicembre. Attualmente, 6 membri del comitato propongono una pausa e 5 un taglio, senza contare Powell. Si prevede che guiderà il comitato verso un allentamento a dicembre. I governatori raramente si oppongono al Presidente, conferendogli un’influenza decisiva.

