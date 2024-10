Notizie del mattino (25.09.2024)

Gli indici della regione Asia-Pacifico sono per lo più in ribasso. Il mercato in Cina, dopo i guadagni di ieri, sta subendo oggi una correzione del 2,00-2,70%. L'indice giapponese Nikkei 225 è in rialzo dello 0,50% a 37.850 punti, mentre i futures sull'indice SG20cash di Singapore sono in calo dello 0,75% a 341 punti.

Gli indici statunitensi hanno chiuso in territorio positivo, registrando guadagni moderati vicino ai massimi. I prezzi degli indici azionari sono stati supportati da un indebolimento del dollaro. L'indice del dollaro USDIDX ha perso lo 0,40% ieri, e oggi, per la prima volta dopo molti mesi, è sceso sotto il livello dei 100.0000 punti.

La banca centrale cinese ha ridotto mercoledì il costo dei prestiti a medio termine alle banche, in linea con le misure di allentamento politico annunciate il giorno precedente per sostenere l'economia in difficoltà.

La Banca Popolare Cinese (PBOC) ha dichiarato di aver ridotto il tasso di interesse su 300 miliardi di yuan (42,66 miliardi di dollari statunitensi) di prestiti a medio termine (MLF) a determinate istituzioni finanziarie, portandolo dal 2,30% al 2,00%.

I futures sugli indici europei indicano un'apertura in ribasso della sessione cash. Il DAX e il UK100 sono scambiati con un calo compreso tra lo 0,30% e lo 0,45%.

Tra le valute più deboli oggi ci sono lo JPY e il NZD, mentre tra le più forti ci sono l'EUR e il CHF. La volatilità nel mercato forex è relativamente bassa.

L'inflazione CPI in Australia è scesa al livello più basso degli ultimi tre anni ad agosto, grazie al rimborso governativo per l'elettricità e alla diminuzione dei prezzi del carburante. I prezzi sono aumentati del 2,7% su base annua ad agosto, in linea con le aspettative, rispetto al 3,5% su base annua di luglio. Il dollaro australiano è in leggero ribasso dopo il rapporto.

L'inflazione PPI per il settore dei servizi in Giappone è aumentata al 2,7% su base annua rispetto al 2,6% atteso e al 2,8% precedente. Questo è un segnale positivo per la BOJ, che monitora attentamente la crescita dei prezzi nel settore dei servizi.

Il membro del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, Klaas Knot, ha dichiarato di aspettarsi tagli graduali dei tassi di interesse "nel prossimo futuro" e nella prima metà del prossimo anno. Tuttavia, il banchiere non si aspetta che i tassi di interesse tornino a livelli estremamente bassi. Knot ritiene che i tassi di interesse dovrebbero essere ridotti intorno al 2,00%.

Le criptovalute stanno registrando lievi ribassi ma restano su livelli elevati. Il Bitcoin è in calo dello 0,05%, rimanendo sopra i 64.000 dollari, mentre Ethereum è in calo dell'1,00% a 2.630 dollari.

