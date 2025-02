Notizie del mattino (26.02.2025)

Gli indici di Wall Street salgono leggermente dopo le vendite di ieri; l'US100 è in rialzo dello 0,4%, l'US500 sale dello 0,2% e il VIX scende dello 0,6%. Oggi l'evento più importante per i mercati sarà il rapporto sugli utili di Nvidia dopo la sessione statunitense. In precedenza, alle 15:00 GMT, conosceremo le vendite di nuove case negli Stati Uniti e il cambiamento delle scorte di petrolio EIA USA alle 15:30 GMT.

I futures sugli indici europei come l'Euro Stoxx 50 (EU50), il DAX (DE40) e il FTSE (UK100) sono in rialzo tra lo 0,3% e lo 0,4% oggi. Stati Uniti e Ucraina hanno concordato i termini di un accordo sui minerali dopo che Washington ha ritirato le richieste più rigide. Secondo fonti mediatiche, il presidente ucraino Zelenskiy prevede di recarsi a Washington venerdì per incontrare Donald Trump.

Il sentiment durante la sessione asiatica è stato positivo. L'indice Hang Seng cinese è salito di oltre il 3% e i futures sugli indici cinesi HK.cash e CHN.cash stanno crescendo tra il 2,7% e il 3,1%. Si nota l'ottimismo degli investitori sul fatto che i progressi tecnologici della Cina possano aiutare a rilanciare l'economia stagnante e attrarre afflussi di capitali esteri nel paese.

I rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni e a 2 anni stanno aumentando moderatamente oggi, di 3 punti base, cercando di recuperare parte del calo di ieri che aveva spinto al rialzo i prezzi delle obbligazioni. Ieri, dopo che i dati sulla fiducia dei consumatori del Conference Board hanno mostrato il calo più marcato dal 2021, i rendimenti a 10 anni sono scesi quasi di 10 punti base in un certo momento.

L'AUDUSD scende dello 0,35% dopo la pubblicazione dei dati australiani:

L'IPC australiano è stato del 2,5% su base annua contro il 2,6% previsto e il 2,5% precedente (IPC medio depurato al 2,8% contro il 2,7% precedente)

I lavori di costruzione completati sono aumentati solo dello 0,5% su base mensile, mentre i mercati si aspettavano un aumento dell'1% dopo l'1,6% precedente

Il petrolio rimbalza leggermente dopo le vendite di ieri. Le scorte di petrolio greggio API statunitensi sono diminuite di -0,64 milioni contro i 2,3 milioni previsti e i 3,34 milioni precedenti.

Bitcoin cerca di risalire sopra gli 89.000 dollari, ma il mercato delle criptovalute è ancora sotto pressione e il prezzo di BTC è ancora del 3% al di sotto della media di 92.500 dollari per i detentori a breve termine.

Secondo Barkin della Fed, i licenziamenti federali potrebbero avere un impatto significativo sull'economia regionale, ma rappresentano solo il 2% del mercato del lavoro nazionale. Allo stesso tempo, Barkin prevede che il PCE in arrivo (venerdì alle 13:30 GMT) mostrerà un ulteriore calo, poiché la Fed ha fatto molti progressi.

