Notizie del mattino (26.09.2024)

Gli indici negli Stati Uniti hanno chiuso leggermente in negativo ieri. Tuttavia, nella prima parte della giornata di oggi, osserviamo un rimbalzo nei futures. L'US500 ha superato i 5800 punti per la prima volta, guadagnando lo 0,40%.

La sessione è positiva anche per gli indici della regione Asia-Pacifico. Gli indici cinesi sono in rialzo di circa l'1,20%, l'indice SG20cash di Singapore guadagna lo 0,50%, l'indice AU200.cash australiano è in aumento dello 0,70% e l'indice JP225 giapponese sale dell'1,00%.

I ribassi di ieri degli indici azionari statunitensi sono stati sostenuti da un forte rimbalzo del dollaro, che ha nuovamente testato la zona di supporto di quasi tre anni attorno ai 100 punti. L'indice USDIDX ha guadagnato oltre lo 0,70% entro la fine della giornata. Oggi, l'indice del dollaro è in calo di circa lo 0,10% ed è al livello di 100,5000.

Oggi sono stati pubblicati i verbali dell'ultima riunione della BOJ di luglio. I responsabili della politica monetaria della Banca del Giappone erano divisi su quanto velocemente la banca centrale dovesse continuare ad aumentare i tassi d'interesse. Sebbene la BOJ abbia inaspettatamente aumentato i tassi d'interesse a breve termine allo 0,25% con un voto di 7 a 2 durante la riunione di luglio, li ha mantenuti invariati nella riunione successiva a settembre.

Solo due membri del consiglio hanno visto la possibilità di ulteriori aumenti dei tassi. Lo yen giapponese è una delle valute più deboli oggi, sebbene i ribassi non siano significativi. USDJPY è in rialzo dello 0,05% a 144,7000.

La Cina sta considerando la ricapitalizzazione delle sue maggiori banche statali con un massimo di 1 trilione di yuan (142,39 miliardi di USD). Questo è un altro passo nel piano di stimolo economico annunciato all'inizio di questa settimana. La ricapitalizzazione mira ad aumentare la capacità delle banche di sostenere l'economia in difficoltà.

L'oro guadagna un ulteriore 0,16% a 2660 USD, mentre l'argento è in rialzo dello 0,30% a 31,800 USD.

Il Governatore della Federal Reserve, Adriana Kugler, ha dichiarato di supportare fortemente la recente decisione della Fed di tagliare il tasso sui Fed Funds di 50 punti base. La Kugler ritiene che sarebbe opportuno effettuare ulteriori tagli dei tassi nelle prossime riunioni se l'inflazione continuerà a diminuire come previsto.

La Kugler ha anche fatto riferimento al rapporto PCE, che sarà pubblicato venerdì. Secondo lei, l'inflazione dovrebbe attestarsi al 2,7% su base annua per soddisfare le aspettative e mantenere i progressi verso l'obiettivo del 2,0%.

Ieri il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legge per finanziare il governo fino a dicembre e fornire oltre 230 milioni di dollari in fondi di emergenza per i Servizi Segreti. I legislatori avevano una scadenza fissata al 30 settembre per approvare nuove leggi di finanziamento e evitare una chiusura del governo. La nuova legislazione estende questa scadenza fino al 20 dicembre e finanzia il governo ai livelli attuali fino ad allora.

Nel mercato delle criptovalute, stiamo assistendo a un'ulteriore fase di consolidamento dopo i recenti rialzi. Il Bitcoin è in aumento dello 0,55% a 63.500 USD e rimane al di sotto della zona di resistenza sopra i 64.000 USD. Ethereum guadagna lo 0,80% a 2.600 USD, ma questo perché Ethereum ha registrato i maggiori ribassi ieri.

