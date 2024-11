Notizie del mattino (26.11.2024)

La sessione di ieri a Wall Street è stata guidata dai rialzisti; il DJIA e il Russell 2000 hanno guadagnato rispettivamente quasi l'1% e l'1,5%, sebbene il Nasdaq 100 e l'S&P 500 abbiano registrato aumenti più contenuti. Oggi, tuttavia, i contratti benchmark di Wall Street sono in leggero calo, tra il -0,2% e il -0,4%, dopo una sessione piuttosto debole in Asia, con il Nikkei in calo di quasi -1% e l'Hang Seng cinese in aumento di meno dello 0,1%. I futures sugli indici europei registrano perdite comprese tra il -0,3% e il -0,6%; l'indice spagnolo SPA35 perde quasi il -0,9%.

Durante la sessione asiatica non sono stati pubblicati dati macroeconomici rilevanti (a eccezione del PPI giapponese); i mercati attendono i dati sull'indice del sentiment dei consumatori del Conference Board statunitense e le vendite di case, previsti per le 16:00 CET, in una giornata con un calendario macroeconomico europeo molto leggero. I verbali dell'ultima riunione della Fed sono previsti per le 20:00 CET.

Il dollaro statunitense mostra un leggero apprezzamento, e il calo di ieri dei rendimenti decennali sotto il 4,3% non ha causato un "inversione di tendenza" sull'Eurodollaro, che perde nuovamente lo 0,15% oggi. Donald Trump ha annunciato che una delle sue prime decisioni sarà l'imposizione di dazi del 25% sui beni provenienti da Messico e Canada. Gli analisti di Reuters concordano sul fatto che tali dazi rappresenteranno un problema più ampio per i settori tecnologico e automobilistico.

Il petrolio rimane sotto i 70 dollari per il WTI e i 73 dollari per il Brent; i contratti stanno rimbalzando solo marginalmente oggi, dopo il sell-off di ieri causato dal quasi accordo di pace tra Hezbollah e Israele, che ha ricevuto l'approvazione di Netanyahu. Il rappresentante statunitense McGawre si trova ancora in Medio Oriente, e si prevede che la pace con il Libano sia il primo passo verso negoziati di successo con Hamas nella Striscia di Gaza. Allo stesso tempo, ieri Israele ha colpito una presunta rotta di trasporto di armi dall'Iran alla Siria. Il gas naturale registra un lieve aumento.

Bitcoin ha momentaneamente testato il supporto a 93.000 dollari, cancellando il recente slancio rialzista, ma oggi il prezzo della principale criptovaluta è già risalito a 95.000 dollari. Nel frattempo, le criptovalute minori non hanno subito vendite significative, con alcuni progetti che guadagnano circa il 5%; Ethereum è ancora scambiato intorno ai 3.450 dollari. Le materie prime agricole sono in calo, ad eccezione del grano, che oggi guadagna leggermente sul CBOT, salendo dello 0,5% a 5,57 dollari per bushel.

Kashkari della Fed ha indicato che la crescita della produttività statunitense potrebbe aver aumentato significativamente il tasso di interesse neutrale; ritiene "pienamente giustificata" la discussione su un taglio di 25 punti base a settembre. Ha sottolineato che la geopolitica e i dazi rappresentano attualmente i maggiori rischi per le prospettive economiche. Goolsbee della Fed ha segnalato che i tassi saranno più bassi entro la fine del 2025, affermando che il tasso neutrale è ancora significativamente inferiore ai tassi attuali e invitando alla "prudenza nel concentrarsi sull'inflazione di un singolo mese".

Il rappresentante del Partito Democratico giapponese, Tamaki, ha avvertito contro un eccessivo inasprimento monetario, che ritiene potrebbe portare il Paese alla deflazione. Nel frattempo, i dati recenti delle aziende giapponesi indicano negoziazioni salariali record. Il PPI dei servizi giapponesi a ottobre è aumentato del 2,9% su base annua, rispetto al 2,5% previsto e al 2,6% precedente.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.