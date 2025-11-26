Notizie del mattino (26.11.2025)



Gli indici dell’area Asia-Pacifico sono in rialzo. Gli indici cinesi guadagnano tra lo 0,15% e lo 0,40%, il JP225 del Giappone sale dell’1,10% e il SG20cash di Singapore è in rialzo dello 0,30%.

La valuta con la migliore performance è il dollaro neozelandese dopo la decisione della RBNZ. La più debole è lo yen giapponese. USDJPY sale dello 0,10% nonostante un dollaro più debole, mentre NZDUSD guadagna l’1,15%.

La RBNZ ha tagliato i tassi di 25 pb al 2,25%, ma il messaggio è stato chiaramente “hawkish”: la banca ha segnalato la fine del ciclo di allentamento. Si prevede che l’OCR rimanga vicino al 2,25% fino all’inizio del 2026 per poi salire al 2,65% entro la fine del 2027. Questo chiude di fatto la porta a ulteriori tagli.

Il governatore Hawkseby ha dichiarato che i rischi sono “bilanciati”, che il percorso dell’OCR resterà piatto fino al 2026 e che tutte le opzioni rimangono sul tavolo — confermando che il taglio di 25 pb di ieri è probabilmente stato l’ultimo del ciclo.

L’AUD sale dopo una nuova accelerazione dell’inflazione in Australia. L’indice CPI mensile è aumentato del 3,8% a/a in ottobre (contro il 3,6% atteso), il ritmo più rapido degli ultimi 10 mesi e il quarto incremento consecutivo da giugno. Le probabilità di ulteriori tagli dei tassi da parte della RBA sono ora minime.

Diversi membri della BOJ — Masu, Koeda e persino il dovish Noguchi — segnalano che il momento per un rialzo dei tassi si sta avvicinando, con una possibile decisione già a dicembre o gennaio.

Il PPI dei servizi giapponesi è aumentato del 2,7% (dal precedente 3,0%), con forti pressioni sui prezzi nei settori ad alta intensità di lavoro — hotel e costruzioni — a sostegno della narrativa della BOJ su salari e inflazione.

La PBOC ha fissato il cambio dello yuan al livello più forte dal 14 ottobre 2024, rafforzando la valuta.

L’oro rimbalza dello 0,54% a 4.150 USD per oncia. Le tensioni intorno a Taiwan persistono. La Cina ha accusato il Giappone e il DPP di Taiwan di “provocazioni” nello Stretto di Taiwan, avvertendo contro interferenze esterne. Taiwan si sta preparando a un potenziale conflitto militare entro il 2027.

I ricavi del Q4 di HP sono stati pari a 14,64 miliardi di USD (contro ~14,53 miliardi attesi), EPS a 0,93 USD (contro 0,92), ma la previsione di EPS per il FY26 a 2,90–3,20 USD è stata inferiore al consenso. L’azienda prevede di tagliare 4.000–6.000 posti di lavoro e ottenere risparmi di 1 miliardo di USD entro il FY2028, accelerando la piena integrazione dell’AI e la ristrutturazione delle sue operazioni globali.

La Cina sta implementando su vasta scala AI e automazione nelle fabbriche: lo scorso anno sono stati installati 295.000 robot industriali (9 volte più che negli Stati Uniti). Si stanno sviluppando “fabbriche oscure”, la produzione automatizzata 24/7 si sta espandendo e si prevede che l’intelligenza artificiale aiuti a mantenere la competitività delle esportazioni di fronte a dazi e carenza di manodopera.

Trump ha annunciato che non esiste più una scadenza fissa per un accordo Russia–Ucraina, sebbene i negoziati stiano facendo progressi.

