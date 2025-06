Notizie del mattino (27.06.2025)

I future sugli indici statunitensi proseguono la loro serie positiva anche oggi, venerdì, con il US100 e il US500 in rialzo tra lo 0,1% e lo 0,15%. Il dollaro statunitense (USDIDX) si sta stabilizzando dopo il calo di ieri, ma resta vicino alla soglia di 97. Il cambio EUR/USD è leggermente in calo nella giornata odierna.

I principali dati macroeconomici attesi oggi dai mercati sono il report sull’inflazione PCE degli Stati Uniti (alle 14:30 CEST ) e la lettura finale della fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan (alle 16:00 CEST ). Le aspettative sono per un lieve calo nella valutazione delle condizioni attuali rispetto alla rilevazione precedente, mentre le aspettative di inflazione a lungo termine dovrebbero risultare in leggero aumento.

L'ottimismo di Wall Street sta sostenendo anche i mercati europei. I future sul DAX e sul FRA40, insieme ad altri principali indici continentali, risultano in rialzo. Il calendario economico europeo di oggi prevede solo dati di secondo livello: l'inflazione preliminare in Francia (alle 8:45 CEST) e in Spagna (alle 9:00 CEST).

) e in Spagna (alle ). Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo con i Paesi del G7 per eliminare la cosiddetta "revenge tax" (Sezione 899) proposta nel disegno di legge fiscale dell’ex presidente Trump, in cambio dell’esenzione per le aziende statunitensi da alcune misure fiscali digitali e minime applicate all’estero. I mercati hanno reagito positivamente alla notizia: l’S&P 500 si è avvicinato ai massimi storici, mentre i rendimenti obbligazionari sono scesi. La rimozione di questa disposizione migliora le prospettive per gli investimenti esteri negli Stati Uniti.

Secondo i dati diffusi questa mattina, gli utili delle aziende industriali cinesi sono diminuiti dell’1,1% su base annua nei primi cinque mesi dell’anno, rispetto a un aumento dell’1,4% nella rilevazione precedente. Nel solo mese di maggio, i profitti sono calati del 9,1% su base annua, segnando la flessione più marcata degli ultimi sette mesi. Le imprese attribuiscono il calo principalmente alla riduzione dei prezzi delle materie prime e alla debole domanda interna. I future su CHN.cash oggi perdono quasi lo 0,8%.

I future su petrolio e gas naturale registrano rialzi contenuti dopo i recenti ribassi, con il NATGAS in crescita di circa l’1%. La volatilità nel mercato delle criptovalute resta limitata, e il Bitcoin si mantiene stabile da ieri intorno alla soglia dei 107.500 dollari.

Donald Trump e il Segretario al Commercio Howard Lutnick hanno dichiarato ieri che gli Stati Uniti sono vicini alla firma di un accordo commerciale con l’Europa e che i negoziati si stanno rivelando più favorevoli del previsto. L’accordo finale sarà annunciato al termine dei colloqui con i partner commerciali. L’oro perde quasi l’1%, mentre il platino scende del 2,2% a causa delle prese di profitto.

Trump ha nuovamente criticato il presidente della Fed, Jerome Powell, chiedendo tassi d’interesse più bassi in futuro. Il Presidente ha inoltre annunciato che gli Stati Uniti hanno firmato un secondo accordo con la Cina, senza tuttavia specificarne i contenuti. Secondo quanto dichiarato, la Cina “aprirà il mercato” ai beni statunitensi e consentirà l’esportazione illimitata di terre rare.

Le aspettative di un taglio dei tassi negli Stati Uniti continuano a pesare sul dollaro.

Fonte: xStation5



