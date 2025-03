Notizie del mattino (28.02.2025)

I mercati asiatici sono crollati venerdì, con il Nikkei 225 giapponese che ha registrato un calo del 3,2%, raggiungendo il livello più basso da metà settembre, mentre il KOSPI sudcoreano è sceso del 3,1%. La svendita è seguita al forte calo di Nvidia a Wall Street nonostante risultati migliori del previsto, poiché gli investitori si sono concentrati sulle preoccupazioni riguardanti i margini di profitto. Le azioni di SoftBank sono scese del 5,3%, quelle di Tokyo Electron del 5,1%, mentre Samsung Electronics e SK Hynix hanno perso rispettivamente il 2,2% e il 4,7%.

Trump ha ribadito i piani tariffari, confermando che le tariffe del 25% sulle importazioni messicane e canadesi entreranno in vigore il 4 marzo, insieme a un ulteriore dazio del 10% sui beni cinesi. Questo avviene pochi giorni prima che il Congresso Nazionale del Popolo cinese si riunisca la prossima settimana, dove ora gli analisti si aspettano nuovi annunci di stimoli economici. Le minacce tariffarie hanno fatto crollare le valute sensibili al commercio come il dollaro australiano (-0,4%) e il won sudcoreano (-0,7%).

L'Hang Seng di Hong Kong è sceso del 2,6% venerdì, ma rimane in procinto di guadagnare quasi il 15% a febbraio, trainato dall'entusiasmo degli investitori per i progressi dell'AI di DeepSeek. Nonostante le preoccupazioni per le tariffe statunitensi, le azioni tecnologiche cinesi sono aumentate, con Alibaba in rialzo del 48% e Xiaomi che ha guadagnato oltre il 37% questo mese. DeepSeek, considerata comparabile a player di punta come OpenAI, ha rafforzato la fiducia nelle capacità tecnologiche della Cina.

Il mercato immobiliare giapponese ha continuato a indebolirsi, con i nuovi cantieri edilizi in calo del 4,6% su base annua a gennaio, accelerando rispetto alla diminuzione del 2,5% di dicembre e superando le previsioni di una flessione del 2,6%. Questo segna il nono mese consecutivo di contrazione e il ritmo più rapido da agosto. Nel frattempo, i prezzi al consumo core di Tokyo sono aumentati del 2,2% su base annua a febbraio, rallentando rispetto all'incremento del 2,5% di gennaio, ma rimanendo al di sopra dell'obiettivo del 2% della Banca del Giappone.

I prezzi del petrolio sono calati nelle contrattazioni asiatiche, con il Brent in ribasso dello 0,4% a 73,30 dollari e il WTI in calo dello 0,4% a 69,70 dollari al barile. Entrambi i benchmark sono diretti verso il primo calo mensile da novembre, poiché le minacce tariffarie di Trump e le preoccupazioni per la crescita economica globale hanno superato i timori di interruzioni dell'offerta derivanti dalle sanzioni contro il Venezuela e la campagna di "massima pressione" sull'Iran. L'OPEC+ sta attualmente valutando se procedere con un aumento della produzione previsto per aprile.

Il dollaro statunitense si è rafforzato rispetto alla maggior parte delle valute mentre i trader attendevano la pubblicazione dell'indice dei prezzi PCE più tardi oggi, che potrebbe influenzare la traiettoria dei tassi d'interesse della Federal Reserve. L'indice del dollaro è aumentato dello 0,1% nelle contrattazioni asiatiche, mentre la maggior parte delle valute asiatiche ha esteso le perdite. Lo yen giapponese ha fatto eccezione, guadagnando lo 0,2% a 149,60 contro il dollaro, sostenuto dai dati sull'inflazione di Tokyo e dalle aspettative di un rialzo dei tassi della BOJ.

Bitcoin è crollato sotto gli 80.000 dollari per la prima volta da novembre, scendendo fino al 5% a 79.650 dollari durante le contrattazioni asiatiche. La criptovaluta ha perso un quarto del suo valore di mercato da metà dicembre, quando aveva superato i 108.000 dollari, con l'entusiasmo in calo per le politiche crypto dell'amministrazione Trump. Anche Ether è crollato di quasi il 6%, raggiungendo il minimo di 13 mesi di 2.149 dollari, con la fiducia degli investitori scossa anche da un recente hack da 1,5 miliardi di dollari sull'exchange Bybit.

La produzione manifatturiera della Thailandia si è contratta meno del previsto a gennaio, registrando un calo dello 0,85% su base annua rispetto a una previsione di -2,55%. Sebbene si tratti del sesto mese consecutivo di contrazione su base annuale, la produzione è aumentata dell'8,7% rispetto a dicembre. Il ministero dell'industria ha mantenuto la previsione di crescita della produzione tra l'1,5% e il 2,5% quest'anno, citando le misure di stimolo del governo, l'aumento delle esportazioni, il turismo e il recente taglio dei tassi di interesse della banca centrale.

