Notizie del mattino (28.08.2025)

Nvidia ha esercitato una breve pressione sui mercati, ma il rally più ampio rimane intatto. L’US100 è salito di quasi lo 0,3% oggi, recuperando dalle perdite iniziali. Anche i futures sull’S&P 500 sono rimbalzati dopo un calo iniziale dello 0,4%; l’indice ha chiuso la sessione di mercoledì su un nuovo massimo storico. Oggi i mercati attendono i dati statunitensi su PCE, PIL e richieste di sussidi di disoccupazione alle 12:30 GMT.

Le azioni Nvidia sono scese di quasi il 3% nel trading after-hours, a seguito di vendite nel settore dei data center leggermente inferiori alle attese (41,1 miliardi di dollari contro 41,29 miliardi previsti). Tuttavia, il CEO Jensen Huang ha sottolineato la forte domanda di soluzioni AI, e il report complessivo è stato molto solido. L’azienda ha battuto sia le previsioni sugli utili per azione (1,05 $ contro 1,01 $) sia le stime sui ricavi.

L’indice del dollaro è sceso per la terza sessione consecutiva nelle prime ore di scambio, ma ora è stabile. I Treasury USA a breve scadenza sono leggermente calati; il rendimento a 2 anni è salito di 1 punto base al 3,62%.

I futures sugli indici europei sono saliti dello 0,3%-0,4%, con i benchmark francesi e italiani in sovraperformance, mentre il DAX è rimasto indietro, salendo di meno dello 0,3%. I futures polacchi e austriaci hanno guidato i rialzi in Europa, guadagnando circa lo 0,8%.

I prezzi del petrolio sono scesi mentre gli investitori hanno ignorato le pressioni degli USA sull’India per limitare le importazioni di greggio russo, mentre il gas naturale ha registrato guadagni moderati.

In Giappone, la domanda è stata debole nell’asta di titoli di Stato a 2 anni, poiché gli investitori si preparano a un possibile rialzo dei tassi da parte della BoJ. Il Nikkei (JP225) è stato il miglior performer della regione, con un rialzo di quasi l’1%.

I titoli tecnologici cinesi sono rimbalzati, con HK.cash che ha tentato di recuperare le perdite di ieri. I produttori di chip sono saliti; SMIC è balzata del 12% su indiscrezioni di un aumento della produzione di chip AI nel 2026.

I metalli industriali oggi sono in rialzo, con il rame in aumento di quasi lo 0,5% e lo zinco in crescita dello 0,7%. L’oro è scambiato stabile, mentre l’argento guadagna lo 0,7% portandosi a quasi 39 $ l’oncia.

Le criptovalute sono avanzate, con Bitcoin che ha superato i 113.000 $. Ethereum è salito di quasi il 2% a poco meno di 4.600 $, mentre Solana ha guadagnato oltre il 3%.

In India, i mercati azionari sono scesi fino allo 0,8% dopo l’entrata in vigore dei dazi sulle esportazioni verso gli USA imposti da Donald Trump. La variazione trimestrale degli investimenti in capitale in Australia è stata pari a 0,2% contro 0,8% attesi e -0,1% precedenti; l’AUDUSD guadagna lo 0,15% oggi.

La Banca di Corea ha deciso di mantenere invariati i tassi d’interesse al 2,5%, in linea con le aspettative del mercato.

