Notizie del mattino (28.10.2024)

Stiamo iniziando una nuova settimana di trading nei mercati finanziari. I futures indicano attualmente un’apertura positiva in Europa e negli Stati Uniti dopo il weekend. I futures del Nasdaq sono attualmente in rialzo dello 0,56%, mentre i futures del CAC40 francese aumentano dello 0,47%.

Dopo il fine settimana, l'attenzione degli investitori si concentra sul petrolio, sullo yen giapponese e sugli indici cinesi. Il petrolio è in aumento di oltre il 5% all'inizio della settimana, poiché l’attacco missilistico di Israele non ha influenzato le infrastrutture per il carburante/nucleare, calmando il mercato.

Il Nikkei giapponese è in rialzo dell’1,85% mentre lo yen giapponese è in calo dello 0,33% rispetto al dollaro, dopo che la coalizione di governo giapponese ha perso la maggioranza per la prima volta in 15 anni. Di conseguenza, potrebbe esserci la percezione che la normalizzazione della politica monetaria rallenterà a causa della pressione politica.

Gli indici cinesi stanno guadagnando leggermente dopo che la Banca Popolare Cinese (PBOC) ha annunciato che condurrà un’operazione di pronti contro termine incondizionata su base mensile per mantenere la liquidità di cui il mercato ha bisogno.

La CNN riporta che McDonald’s riprenderà a vendere i Quarter Pounder in tutti i suoi ristoranti dopo un'indagine interna che ha rilevato che il problema sembra essere limitato a un ingrediente specifico e a una determinata regione geografica. L'azienda ha dichiarato che qualsiasi prodotto contaminato legato all'epidemia è stato rimosso dalla sua catena di fornitura.

Secondo quanto riportato dai media finanziari, Boeing sta pianificando un aumento di capitale di oltre 15 miliardi di dollari per rafforzare le proprie finanze, messe a dura prova dallo sciopero in corso.

I metalli preziosi stanno registrando un leggero rialzo all'inizio di lunedì, attualmente in aumento dello 0,25%.

