Notizie del mattino (29.01.2025)

Gli indici della regione Asia-Pacifico stanno per lo più registrando guadagni. L'indice CH50cash sta guadagnando lo 0,60%, mentre altri indici dalla Cina non sono in contrattazione oggi, poiché la Cina sta celebrando la festività del Capodanno lunare, che durerà fino al 4 febbraio. Pertanto, i mercati finanziari di questa regione rimarranno chiusi.

Il mercato azionario giapponese sta negoziando con pochissime variazioni. L'indice JP225 è in aumento dello 0,03% a 39.400 punti. L'indice SG20cash di Singapore guadagna lo 0,70%, mentre l'indice AU200cash australiano è in crescita dello 0,25%.

I futures sugli indici europei indicano un'apertura mista della sessione cash. L'indice tedesco DAX è in aumento dello 0,08% e rimane sopra i 21.600 punti, l'indice UK100 è in calo dello 0,06%, mentre l'indice europeo EU50 guadagna lo 0,65%.

L'evento più importante della giornata è senza dubbio la decisione del FOMC sui tassi di interesse negli Stati Uniti e la conferenza stampa di Jerome Powell.

Il dollaro si sta indebolendo nella prima parte della giornata e rimane una delle valute più deboli del G10 insieme al dollaro australiano (a seguito di letture basse dell'inflazione CPI in Australia). L'indice USDIDX è in calo dello 0,10% al momento della pubblicazione, scambiandosi a 107,6000 punti, mentre EURUSD è in aumento dello 0,12% a 1,0440. Tra le valute più forti ci sono lo yen giapponese e la sterlina britannica.

L'inflazione dei consumatori in Australia è aumentata del 2,4% su base annua nel quarto trimestre, segnando il ritmo più lento da inizio 2021. Il dato è stato leggermente inferiore alle aspettative del 2,5% su base annua e in calo rispetto al 2,8% su base annua del trimestre precedente. L'indice CPI è aumentato dello 0,2% su base trimestrale, sotto le aspettative dello 0,3%.

Un calo dei costi abitativi ha contribuito a raffreddare l'inflazione core, aprendo la porta a un possibile taglio dei tassi già il mese prossimo. I mercati stanno attualmente prezzando una probabilità di quasi l'80% che la Reserve Bank of Australia riduca il tasso di riferimento di 25 punti base al prossimo incontro del 18 febbraio.

Più cedo nella giornata, sono stati anche pubblicati i verbali dell'incontro di dicembre della Bank of Japan sui tassi di interesse.

Ci sono possibilità di ulteriori aumenti dei tassi di interesse poiché l'inflazione supera l'obiettivo del 2% e la crescita salariale aumenta. I membri del consiglio si aspettano che le aziende continuino ad aumentare i salari, in linea con le previsioni economiche della BOJ. La BOJ ha mantenuto i tassi di interesse stabili a dicembre (0,25%), ma li ha aumentati allo 0,5% a gennaio. Il governatore Ueda ha segnalato ulteriori aumenti dei tassi, ma ha fornito indicazioni limitate su tempistiche e ritmo. Si stima che il tasso d'interesse nominale neutrale in Giappone sia compreso tra l'1% e il 2,5%, con molti analisti che favoriscono un livello intorno all'1%. Se il tasso di interesse si avvicina al tasso neutrale, la BOJ potrebbe essere costretta a rallentare gli aumenti dei tassi per valutare l'impatto sull'economia.

Il petrolio WTI sta registrando lievi cali oggi, scendendo dello 0,30% a 73,70 dollari al barile.

Nel mercato delle criptovalute, si osserva una ripresa dopo i cali di ieri verso la fine della giornata, quando il Bitcoin ha testato nuovamente i livelli intorno ai 100.000 dollari. Al momento della pubblicazione, il Bitcoin è in aumento dell'1,10% a 102.300 dollari. Ethereum è in aumento del 1,90% a 3.130 dollari.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.