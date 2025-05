Notizie del mattino (29.05.2025)

Wall Street ha chiuso in calo ieri in attesa del report sugli utili di Nvidia (S&P 500: -0,56%, DJIA: -0,58%, Nasdaq: -0,51%, Russell 2000: -1,08%). Tuttavia, risultati che confermano una forte domanda per l’intelligenza artificiale stanno spingendo un rimbalzo dell’1,3% nei future sugli indici statunitensi.

Nvidia (NVDA.US) guadagna quasi il 5% nelle contrattazioni after-hours grazie a una solida trimestrale. Nel primo trimestre dell’esercizio 2025, i ricavi dell’azienda sono aumentati del 69% su base annua, raggiungendo i 44,1 miliardi di dollari, mentre l’utile per azione ha superato le attese di Wall Street (0,81 dollari contro 0,73 previsti). L’azienda prevede un aumento del margine lordo dal 61% al 72% nel secondo trimestre.

La Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha annullato all’unanimità la maggior parte dei dazi introdotti da Donald Trump, stabilendo che erano stati imposti illegalmente tramite leggi d’emergenza. Il verdetto riguarda principalmente il dazio globale del 10%, i dazi contro la Cina e i cosiddetti dazi “fentanil” (contro Cina, Canada e Messico). L’unico modo per ripristinare questi dazi sarebbe un ricorso vinto dall’amministrazione Trump.

I verbali dell’ultima riunione del FOMC, pubblicati ieri, confermano che la Fed è in una buona posizione con i tassi attuali per rispondere a eventuali rischi che dovessero emergere dai dati futuri. Il rischio di un’inflazione persistentemente elevata rimane alto a causa della politica commerciale degli Stati Uniti, la cui portata e incertezza stanno pesando sul dollaro.

I segnali positivi dai dazi e da Nvidia hanno alimentato l’euforia nei mercati Asia-Pacifico. I maggiori rialzi si registrano in Corea del Sud (Kospi: +1,8%), Giappone (Nikkei 225: +1,67%) e Cina (HSCEI: +1,3%). Anche l’Australia è in positivo (S&P/ASX 200: +0,2%), mentre l’India ha subito una lieve correzione (Nifty 50: -0,1%).

Tra i titoli con i maggiori guadagni si segnalano quelli legati ai processori cinesi, dopo che l’amministrazione Trump ha ordinato ai principali fornitori di semiconduttori ed elettronica di ridurre le spedizioni verso la Cina.

Il dollaro statunitense si sta rafforzando contro tutte le valute del G10 dopo la notizia sul verdetto sui dazi (USDIDX: +0,43%). Le perdite maggiori si registrano tra le valute rifugio: franco svizzero (USDCHF: +0,68%), yen giapponese (USDJPY: -0,7%) ed euro (EURUSD: -0,43% a 1,124).

Anche il petrolio beneficia della sentenza sui dazi, dopo essere stato recentemente sotto pressione a causa dell’eccesso di offerta e delle preoccupazioni sull’economia globale. I future su Brent e WTI guadagnano rispettivamente l’1,5% e l’1,6%, mentre anche i future sul gas naturale sono in rialzo (+0,45%). L’oro, invece, corregge (-0,6% a 3.267 dollari l’oncia).

Il clima è generalmente ottimista anche nel mercato delle criptovalute. Bitcoin è in rialzo dello 0,3% a 107.700 dollari, Ethereum del 3,6% a 2.730 dollari. Rialzi anche per Sushi (+4,8%), Apecoin (+3,8%), Dogecoin (+2,5%), Polygon (+2,3%) e Chainlink (+1,1%).

