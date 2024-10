Notizie del mattino (29.10.2024)

I mercati asiatici hanno mostrato un andamento misto, con le azioni giapponesi in rialzo, in particolare il Nikkei 225 e il TOPIX, che hanno guadagnato rispettivamente l'1% e lo 0,9%. I guadagni sono avvenuti nonostante l'incertezza politica, a seguito della perdita della maggioranza parlamentare da parte della coalizione di governo giapponese. Nippon Paint Holdings è salita del 24% sulla notizia dell'acquisizione di AOC. Lo yen giapponese si è stabilizzato dopo recenti perdite, mentre il Ministro delle Finanze Kato ha avvertito che le autorità stanno monitorando la volatilità valutaria. L'incertezza politica ha aumentato le aspettative di maggior spesa fiscale e una capacità limitata di rialzi dei tassi da parte della BOJ. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile La maggior parte dei mercati asiatici è rimasta stabile in attesa degli utili delle principali aziende tecnologiche. Il CSI 300 e il Shanghai Composite cinesi sono scesi entrambi dello 0,1%, mentre l’Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,3%. Il KOSPI della Corea del Sud è sceso dello 0,3% e l’ASX 200 australiano ha guadagnato lo 0,5%. I futures di Wall Street sono rimasti stabili durante le contrattazioni asiatiche, mentre i mercati attendono gli utili dei giganti tecnologici. Alphabet riferirà oggi, seguita da Meta e Microsoft domani, mentre Apple e Amazon riferiranno giovedì. Il prezzo dell'oro si è avvicinato di nuovo ai massimi storici, con un aumento dello 0,4% a 2.753,60 dollari l'oncia, sostenuto dalla domanda di beni rifugio in vista delle elezioni presidenziali statunitensi. I sondaggi recenti mostrano una gara serrata tra Trump e Harris. I prezzi del petrolio si sono stabilizzati dopo il crollo del 6% di lunedì, con il Brent a 70,92 dollari e il WTI a 67,45 dollari. I mercati hanno interpretato l'attacco israeliano di fine settimana in Iran come mirato e improbabile che possa degenerare, mentre persistono i timori sulla domanda. Bitcoin ha continuato la sua forte performance, guadagnando l'1,8% fino a raggiungere i 71.000 dollari, con Ethereum anch’esso in rialzo del 2%. I prezzi delle case a Hong Kong sono diminuiti per il quinto mese consecutivo a settembre (-1,7% MoM), ma gli analisti prevedono una stabilizzazione del mercato grazie alle recenti misure di supporto. Eventi chiave in arrivo: dati sul PIL USA del terzo trimestre (giovedì), indice dei prezzi PCE e salari non agricoli (venerdì), dati PMI dalla Cina (giovedì) e riunione di politica monetaria della Bank of Japan questa settimana. L'attenzione resta concentrata sulle relazioni USA-Taiwan dopo l'arrivo di un alto diplomatico statunitense a Taipei. I recenti commenti di Trump sull'industria dei semiconduttori di Taiwan e sulle sue necessità di difesa hanno suscitato preoccupazione, con le azioni di TSMC in calo di oltre il 2%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.