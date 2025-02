Notizie del mattino (30.01.2025)

I futures sugli indici statunitensi sono in rialzo, sebbene le azioni di Microsoft siano scese di oltre il 4% nel trading after-hours, nonostante risultati trimestrali solidi. Gli investitori non hanno gradito la crescita inferiore alle attese nel settore del cloud computing Azure.

Anche Meta Platforms sta limitando la crescita al 2%, nonostante abbia superato ampiamente le previsioni su ricavi e profitti; le perdite della divisione Reality Labs hanno superato le attese e l’azienda ha confermato un CAPEX di 60-65 miliardi di dollari per il 2025.

Le azioni di Tesla sono aumentate del 4% nel trading after-hours, anche se i risultati dell'azienda potrebbero risultare deludenti. Il titolo di IBM è il miglior performer, con un rialzo di quasi il 9% dopo una relazione sorprendentemente forte. L’US100 guadagna quasi lo 0,3%, mentre US500 e US30 sono in leggero territorio positivo.

La volatilità sui mercati asiatici è stata molto limitata, con i contratti sugli indici europei in lieve rialzo. Oggi gli investitori attenderanno la decisione della BCE e la conferenza di Christine Lagarde; la previsione di base indica un taglio di 25 punti base.

L’eurodollaro perde leggermente ma resta sopra 1,041; i rendimenti dei titoli di Stato USA a 10 anni sono scesi di 3 punti base al 4,52%, nonostante dichiarazioni leggermente più aggressive di Jerome Powell.

Ieri Powell ha sottolineato la solidità dell’economia statunitense; tuttavia, ha indicato che, sebbene l’inflazione sia prevista in ulteriore calo verso l'obiettivo del 2%, la Fed non effettuerà ulteriori tagli finché non vedrà dati incoraggianti che diano ai policymaker sufficiente fiducia per agire senza il timore di una ripresa delle pressioni sui prezzi.

Le materie prime agricole sono in calo oggi, con i contratti sul petrolio Brent e WTI in ribasso dello 0,5%. I contratti sul gas naturale guadagnano lo 0,5%. L’oro sale simbolicamente dello 0,1% a 2.761 dollari l’oncia, l’argento aggiunge lo 0,3% e il platino cresce di oltre lo 0,8%.

I prezzi all'importazione in Australia sono aumentati dello 0,2% su base trimestrale nel Q4, al di sotto della previsione dell’1,5%, ma in ripresa dal calo precedente dell’1,4%. I prezzi all'esportazione sono saliti del 3,6% su base trimestrale, superando le attese di un rimbalzo del 2,4% dopo il precedente -4,3%. L’indice ASX è salito di oltre lo 0,5%, sostenuto da maggiori scommesse su tagli dei tassi da parte della RBA.

Himino della BoJ ha dichiarato che "se gli shock e i fattori deflazionistici scompaiono, non è normale che i tassi reali rimangano chiaramente negativi per un periodo prolungato". Il cambio USD/JPY oggi scende dello 0,45%.

Il colosso giapponese SoftBank avrebbe avviato colloqui con OpenAI per un possibile investimento da 25 miliardi di dollari nella società. La Cina ha dichiarato che l’attacco informatico contro DeepSeek ha avuto origine negli Stati Uniti.

L’attenzione macroeconomica di oggi sarà sui dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti e sul PIL dell’Eurozona e degli Stati Uniti. Prima dell’apertura dei mercati USA verranno pubblicati i risultati di CAT, Mastercard e UPS, mentre dopo la sessione riporteranno Apple, Visa e Intel.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.